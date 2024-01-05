«Салават Юлаев» в матче с «Сибирью» нанес 102 броска, 51 — в створ

Подопечные Виктора Козлова в матче нанесли 102 броска в сторону ворот сибирского клуба: 38 — в первом периоде, 28 — во втором, 32 — в третьем, четыре — в овертайме. «Сибирь» нанесла 40 бросков. В створ ворот уфимский клуб бросил 51 раз, в то время как новосибирцы — 18.