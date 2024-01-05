Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
ЦСКА
Спартак
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Нефтехимик
Металлург Мг
10
Хоккей. КХЛ
3-й период
Ак Барс
Адмирал
01
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сочи
Автомобилист
03
Хоккей. КХЛ
3-й период
Северсталь
Витязь
13
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА
Локомотив
11
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Амур
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Барыс
51
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Салават Юлаев
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
6.01
Вашингтон
Каролина
Хоккей. НХЛ
6.01
Нью-Джерси
Чикаго
Хоккей. НХЛ
6.01
Анахайм
Виннипег
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Детройт
Б
34
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Виннипег
12
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Флорида
14
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Оттава
41
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Айлендерс
15
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
14:30
Трактор
Барыс
51
13:30
Сибирь
Салават Юлаев
ОТ
23
4.01
Нефтехимик
Лада
ОТ
43
4.01
Торпедо
Куньлунь РС
ОТ
32
3.01
Локомотив
Барыс
Б
45
3.01
Сочи
Металлург Мг
ОТ
23
3.01
Северсталь
Амур
42
3.01
СКА
Витязь
61
Хоккей. КХЛ. Все результаты
16:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Салават Юлаев» в матче с «Сибирью» нанес 102 броска, 51 — в створ

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Сибирь» принимала уфимский «Салават Юлаев».

Салават Юлаев
СибирьКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

Подопечные Виктора Козлова в матче нанесли 102 броска в сторону ворот сибирского клуба: 38 — в первом периоде, 28 — во втором, 32 — в третьем, четыре — в овертайме. «Сибирь» нанесла 40 бросков. В створ ворот уфимский клуб бросил 51 раз, в то время как новосибирцы — 18.

Напомним, благодаря этой победе подопечные Виктора Козлова обошли «Авангард» в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и заняли вторую строчку. У обоих клубов по 61 очку, однако по количеству побед уфимцы впереди. «Сибирь» (51) — на восьмой позиции.

Сибирь
2:3ОТ
1:0, 0:1, 1:1
Салават Юлаев
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «На третий день в клубе я оказался в тюрьме». Что творится во Второй лиге
Ну что, довольны? Чемпионку мира из России довели до ухода из спорта
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь