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16:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» потерпел первое поражение в новом году

Казахстанский «Барыс» не смог продлить победную серию в матче с челябинским «Трактором» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Трактор
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Источник: ХК "Барыс"

Встреча, прошедшая в Челябинске, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев льда, у которых отличились Никита Тертышный (6-я минута), Александр П. Шаров (33-я), Данил Юртайкин (45-я), Виталий Кравцов (46-я) и Илья Карпухин (55-я). У проигравших шайбу забросил Нельсон Ножье (33-я).

Как итог, астанчане потерпели первое поражение в новом году, у них прервалась серия из четырех побед. После этой игры «Барыс» продолжает с 39 очками занимать предпоследнее, 11-е место в таблице «Востока», тогда как челябинцы, набрав 57 очков, вышли на промежуточную пятую строчку в этой конференции.

Следующий матч казахстанский клуб проведет на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым» 7 января.

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Трактор
5:1
1:0, 1:1, 3:0
Барыс
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