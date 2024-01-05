«Барыс» потерпел первое поражение в новом году
Казахстанский «Барыс» не смог продлить победную серию в матче с челябинским «Трактором» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» не смог продлить победную серию в матче с челябинским «Трактором» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.
Встреча, прошедшая в Челябинске, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев льда, у которых отличились Никита Тертышный (6-я минута), Александр П. Шаров (33-я), Данил Юртайкин (45-я), Виталий Кравцов (46-я) и Илья Карпухин (55-я). У проигравших шайбу забросил Нельсон Ножье (33-я).
Как итог, астанчане потерпели первое поражение в новом году, у них прервалась серия из четырех побед. После этой игры «Барыс» продолжает с 39 очками занимать предпоследнее, 11-е место в таблице «Востока», тогда как челябинцы, набрав 57 очков, вышли на промежуточную пятую строчку в этой конференции.
Следующий матч казахстанский клуб проведет на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым» 7 января.