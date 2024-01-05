«Локомотив» прервал четырехматчевую победную серию СКА в КХЛ
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
ТАСС, 5 января. Ярославский «Локомотив» со счетом 2:1 обыграл петербургский СКА в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 12 446 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артур Каюмов (38-я минута) и Георгий Иванов (45). У проигравших отличился Захар Бардаков (10).
СКА прервал серию из четырех побед. В последний раз до этого матча команда уступала 23 декабря на выезде нижегородскому «Торпедо» (1:3).