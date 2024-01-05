«Локомотив» прервал четырехматчевую победную серию СКА в КХЛ

ТАСС, 5 января. Ярославский «Локомотив» со счетом 2:1 обыграл петербургский СКА в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 12 446 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артур Каюмов (38-я минута) и Георгий Иванов (45). У проигравших отличился Захар Бардаков (10).