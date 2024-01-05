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Адмирал
ОТ
21
17:00
Сочи
Автомобилист
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17:00
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19:32 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» прервал четырехматчевую победную серию СКА в КХЛ

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

СКА
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Источник: ХК СКА

ТАСС, 5 января. Ярославский «Локомотив» со счетом 2:1 обыграл петербургский СКА в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 12 446 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артур Каюмов (38-я минута) и Георгий Иванов (45). У проигравших отличился Захар Бардаков (10).

СКА прервал серию из четырех побед. В последний раз до этого матча команда уступала 23 декабря на выезде нижегородскому «Торпедо» (1:3).

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1:2
1:0, 0:1, 0:1
Локомотив
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