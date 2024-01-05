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21
17:00
Ак Барс
Адмирал
ОТ
21
17:00
Сочи
Автомобилист
14
17:00
Северсталь
Витязь
43
17:00
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12
14:30
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Барыс
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19:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Северсталь» отыгралась с 1:3 и в конце третьего периода вырвала победу у «Витязя»

В Череповце закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала «Витязь».

Северсталь
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Источник: PHOTO.KHL.RU

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На 18-й минуте первого периода Владислав Цицюра с передач Ивана Савчика и Ивана Воробьёва открыл счёт в игре. Спустя минуту Руслан Педан с передач Владислава Валенцова и Владислава Цицюры удвоил преимущество гостей.

На пятой минуте второй двадцатиминутки Кирилл Пилипенко с передачи Никиты Коростелёва размочил счёт во встрече. На 13-й минуте периода Дерек Барак с передач Александра Дарьина и Руслана Педана сделал счёт 3:1.

На седьмой минуте третьего периода Данил Аймурзин с передач Адама Лишки и Кристиана Яроша сократил отставание хозяев до минимума. На 11-й минуте периода Никита Коростелёв с передачи Владимира Грудинина сделал счёт 3:3. За 31 секунду до конца третьего периода Кирилл Пилипенко принёс хозяевам победу.

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Северсталь
4:3
0:2, 1:1, 3:0
Витязь
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