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19:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Хет-трик Мэйсека помог «Автомобилисту» одержать гостевую победу над «Сочи»

В Сочи закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ХК «Сочи» принимал «Автомобилист».

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Источник: ХК "Автомобилист"

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Первый период завершился без заброшенных шайб.

На 10-й секунде второго периода Брукс Мэйсек с передач Кёртиса Валка и Сергея Широкова открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Кёртис Валк с передач Брукса Мэйсека и Сергея Широкова удвоил преимущество гостей. На 19-й минуте периода Брукс Мэйсек с передач Стефана Да Косты и Джесси Блэкера сделал счёт 3:0.

На 12-й минуте третьего периода Брукс Мэйсек с передач Стефана Да Косты и Дениса Баранцева довёл счёт до крупного, оформив хет-трик. В конце встречи Артём Волков с передачи Артемия Кузнецова забросил единственную шайбу хозяев в матче.

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0:0, 0:3, 1:1
Автомобилист
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