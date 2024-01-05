Хет-трик Мэйсека помог «Автомобилисту» одержать гостевую победу над «Сочи»

На 10-й секунде второго периода Брукс Мэйсек с передач Кёртиса Валка и Сергея Широкова открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Кёртис Валк с передач Брукса Мэйсека и Сергея Широкова удвоил преимущество гостей. На 19-й минуте периода Брукс Мэйсек с передач Стефана Да Косты и Джесси Блэкера сделал счёт 3:0.