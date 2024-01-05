Дубль Шипачёва принес «Ак Барсу» победу в овертайме над «Адмиралом» в Казани

Хоккей, КХЛ, Неделя 185.01.2024, 17:00 (МСК UTC+3)Татнефть-Арена, 7902 зрителя
|Зинэтула Билялетдинов
|Леонид Тамбиев
|Тимур Билялов
|Сергей Иванов
|12:26
|Либор Шулак
|18:19
|Евгений Свечников
|34:01
|Кирилл Петьков(Дмитрий Завгородний, Максим Чудинов)
|40:35
|Дмитрий Юдин
|41:46
|Никита Дыняк
|44:12
|Денис Голубев
|45:59
|Никита Аноховский
|47:07
|Вадим Шипачев(Александр Радулов, Вячеслав Войнов)
|63:44
|Вадим Шипачев(Дмитрий Юдин)
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Дмитрий Беляев(Россия, Москва)
|Главный судья
|Глеб Лазарев(Россия)