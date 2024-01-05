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ОТ
21
17:00
Ак Барс
Адмирал
ОТ
21
17:00
Сочи
Автомобилист
14
17:00
Северсталь
Витязь
43
17:00
СКА
Локомотив
12
14:30
Трактор
Барыс
51
13:30
Сибирь
Салават Юлаев
ОТ
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19:42 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА победил «Спартак» в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 3:1.

ЦСКА
СпартакКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:1 обыграл столичный «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 9 455 зрителей.

У ЦСКА шайбы забросили Михаил Григоренко (24-я минута) и Владислав Каменев (40, 45). У «Спартака» гол на счету Павла Порядина (36).

«Спартак» потерпел второе поражение подряд, до этого команда в гостях проиграла подмосковному «Витязю» (4:5 после овертайма). ЦСКА одержал вторую победу подряд после серии из пяти поражений, ранее армейцы дома одолели череповецкую «Северсталь» (3:1).

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Спартак
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