ЦСКА победил «Спартак» в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:1 обыграл столичный «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 9 455 зрителей.

У ЦСКА шайбы забросили Михаил Григоренко (24-я минута) и Владислав Каменев (40, 45). У «Спартака» гол на счету Павла Порядина (36).