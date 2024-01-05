«Динамо» спаслось за 19 секунд до конца третьего периода, но проиграло «Амуру» в овертайме

Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На третьей минуте второго периода Анатолий Никонцев с передачи Яна Дрозга открыл счёт в матче.

На седьмой минуте третьей двадцатиминутки Артур Гиздатуллин с передачи Кирилла Слепца удвоил преимущество хабаровского клуба. На 17-й минуте периода Сэм Энас размочил счёт в игре, реализовав штрафной бросок. За 19 секунд до конца третьего периода Андрей Стась сделал счёт 2:2.

В овертайме Александр Брынцев принёс хабаровскому клубу победу.