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СКА
Локомотив
12
5.01
Трактор
Барыс
51
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5 января, источник: Чемпионат.com

Радулов превзошел Зарипова, «Локомотив» возглавил таблицу. Итоги дня в КХЛ

СКА прервал четырехматчевую победную серию, «Спартак» потерпел неудачу в дерби.

Сибирь
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Источник: КХЛ

5 января регулярный чемпионат КХЛ продолжился девятью матчами. Подводим итоги игр.

Хоккей

КХЛ 2023-2024
Неделя 18, 5.01.2024, 13:30

Сибирь2Салават Юлаев3ОТ

Счёт в матче был открыт уже на старте встречи — нападающим «Сибири» Никитой Коротковым. Восстановить паритет гости сумели лишь к середине игры, когда с передач Александра Хмелевски и Джоша Ливо отличился Иван Дроздов. Решить исход встречи могло большинство «Сибири» в середине третьего периода — удаление Ливо реализовал Тейлор Бек с передачи Тревора Мёрфи.

Однако незадолго до окончания основного времени защитник «Салавата» Алексей Василевский вновь сравнял счёт — 2:2. В овертайме уфимцы сняли вратаря и выпустили полевого игрока, уже через несколько секунд Дроздов точным броском поразил ближнюю девятку ворот Красоткина и принёс победу «Салавату Юлаеву, оформив дубль. Голкипер “Сибири” завершил встречу с 47 отражёнными бросками.

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Хоккей

КХЛ 2023-2024
Неделя 18, 5.01.2024, 14:30

Трактор5Барыс1

На шестой минуте стартового игрового отрезка Никита Тертышный с передач Никиты Сошникова и Альберта Яруллина открыл счёт в матче. На 13-й минуте периода Нельсон Ножье с передачи Давида Скленички восстановил равенство в счёте. Спустя 46 секунд Александр Шаров с передач Григория Дронова и Михаила Котляревского вновь вывел челябинский клуб вперёд.

На пятой минуте третьего периода Данил Юртайкин с передач Владимира Ткачёва и Максима Шабанова сделал счёт 3:1. Спустя минуту Виталий Кравцов с передач Альберта Яруллина и Артёма Блажиевского забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. На 15-й минуте периода Илья Карпухин с передач Данила Юртайкина и Сергея Телегина установил окончательный счёт в матче.

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Хоккей

КХЛ 2023-2024
Неделя 18, 5.01.2024, 17:00

СКА1Локомотив2

На 10-й минуте стартового отрезка Захар Бардаков с передач Борны Рендулича и Арсения Грицюка открыл счёт в матче. На 18-й минуте второго периода Артур Каюмов с передачи Максима Берёзкина восстановил равенство в счёте.

На пятой минуте третьего игрового отрезка Георгий Иванов с передач Александра Полунина и Дениса Алексеева вывел ярославский клуб вперёд. Армейский клуб прервал четырёхматчевую победную серию, а «Локомотив» возглавил турнирную таблицу КХЛ.

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Хоккей

КХЛ 2023-2024
Неделя 18, 5.01.2024, 17:00

Северсталь4Витязь3

На 18-й минуте первого периода Владислав Цицюра с передач Ивана Савчика и Ивана Воробьёва открыл счёт в игре. Спустя минуту Руслан Педан с передач Владислава Валенцова и Владислава Цицюры удвоил преимущество гостей.

На пятой минуте второй двадцатиминутки Кирилл Пилипенко с передачи Никиты Коростелёва размочил счёт во встрече. На 13-й минуте периода Дерек Барак с передач Александра Дарьина и Руслана Педана сделал счёт 3:1.

На седьмой минуте третьего периода Данил Аймурзин с передач Адама Лишки и Кристиана Яроша сократил отставание хозяев до минимума. На 11-й минуте периода Никита Коростелёв с передачи Владимира Грудинина сделал счёт 3:3. За 31 секунду до конца третьего периода Кирилл Пилипенко принёс хозяевам победу.

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Хоккей

КХЛ 2023-2024
Неделя 18, 5.01.2024, 17:00

Сочи1Автомобилист4

Первый период завершился без заброшенных шайб.

На 10-й секунде второго периода Брукс Мэйсек с передач Кёртиса Валка и Сергея Широкова открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Кёртис Валк с передач Мэйсека и Сергея Широкова удвоил преимущество гостей. На 19-й минуте периода Мэйсек с передач Стефана Да Косты и Джесси Блэкера сделал счёт 3:0.

На 12-й минуте третьего периода Мэйсек с передач Стефана Да Косты и Дениса Баранцева довёл счёт до крупного, оформив хет-трик. В конце встречи Артём Волков с передачи Артемия Кузнецова забросил единственную шайбу хозяев в матче.

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Хоккей

КХЛ 2023-2024
Неделя 18, 5.01.2024, 17:00

Ак Барс2Адмирал1ОТ

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На 15-й минуте второго периода Кирилл Петьков с передач Дмитрия Завгороднего и Максима Чудинова вывел гостей вперёд, открыв счёт в матче.

На восьмой минуте третьего периода Вадим Шипачёв с передач Александра Радулова и Вячеслава Войнова восстановил равенство в счёте. В овертайме Шипачёв принёс победу казанскому клубу, оформив дубль.

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Сделавший результативную передачу Радулов вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров КХЛ.

Топ-5 бомбардиров в истории лиги:

928 — Мозякин Сергей;
907 — Шипачёв Вадим;
686 — Радулов Александр;
685 — Зарипов Данис;
564 — Гусев Никита.

Хоккей

КХЛ 2023-2024
Неделя 18, 5.01.2024, 17:00

Нефтехимик2Металлург Мг1ОТ

В первом периоде команды голов не забили. На 17-й минуте второго периода Егор Корбит с передач Кирилла Уракова и Евгения Кашникова открыл счёт в матче.

В начале третьей двадцатиминутки Люк Джонсон с передач Егора Коробкина и Никиты Гребёнкина восстановил равенство в счёте. В овертайме Илья Пастухов с передачи Дмитрия Жукенова принёс хозяевам победу.

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Хоккей

КХЛ 2023-2024
Неделя 18, 5.01.2024, 17:30

ЦСКА3Спартак1

В стартовом отрезке встречи команды голов не забили. На четвёртой минуте второго периода Михаил Григоренко с передачи Владислава Каменева открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Павел Порядин с передачи Михаила Мальцева сделал счёт равным.

За минуту до конца периода Владислав Каменев с передач Никиты Нестерова и Михаила Григоренко вновь вывел ЦСКА вперёд. На пятой минуте третьего периода Каменев с передач Виталия Абрамова и Максима Мамина сделал счёт 3:1, оформив дубль.

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Хоккей

КХЛ 2023-2024
Неделя 18, 5.01.2024, 19:30

Динамо Мн2Амур3ОТ

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На третьей минуте второго периода Анатолий Никонцев с передачи Яна Дрозга открыл счёт в матче.

На седьмой минуте третьей двадцатиминутки Артур Гиздатуллин с передачи Кирилла Слепца удвоил преимущество хабаровского клуба. На 17-й минуте периода Сэм Энас размочил счёт в игре, реализовав штрафной бросок. За 19 секунд до конца третьего периода Андрей Стась сделал счёт 2:2.

В овертайме Александр Брынцев принёс хабаровскому клубу победу.

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Матчи на 6 января:

Хоккей

КХЛ 2023-2024
Неделя 18, 6.01.2024, 13:00

Динамо М-Куньлунь РС-
Хоккей

КХЛ 2023-2024
Неделя 18, 6.01.2024, 14:00

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