Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Лада
53
Хоккей. КХЛ
13:00
Динамо М
Куньлунь РС
71
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия
Калгари
Хоккей. НХЛ
7.01
Бостон
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
7.01
Каролина
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
7.01
Коламбус
Миннесота
Хоккей. НХЛ
7.01
Монреаль
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
7.01
Нью-Джерси
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
7.01
Сан-Хосе
Торонто
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Виннипег
13
Хоккей. НХЛ
7.01
Даллас
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Каролина
26
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Чикаго
42
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
14:00
Авангард
Лада
53
13:00
Динамо М
Куньлунь РС
71
5.01
Динамо Мн
Амур
ОТ
23
5.01
ЦСКА
Спартак
31
5.01
Нефтехимик
Металлург Мг
ОТ
21
5.01
Ак Барс
Адмирал
ОТ
21
5.01
Сочи
Автомобилист
14
5.01
Северсталь
Витязь
43
Хоккей. КХЛ. Все результаты
15:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Пять очков Гусева помогли московскому «Динамо» разгромить дома «Куньлунь»

В Москве закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Куньлунь Ред Стар».

Динамо М
Куньлунь РСКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:1.

На 12-й минуте первого периода Седрик Пакетт с передач Джордана Уила и Никиты Гусева открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Бреннан Менелл с передач Эрика О’Делла и Никиты Гусева удвоил преимущество бело-голубых.

На 15-й минуте второго периода Брэндон Макмиллан размочил счёт в игре.

В начале третьей двадцатиминутки Никита Гусев сделал счёт 3:1. На 10-й минуте периода Джордан Уил с передач Бреннана Менелла и Никиты Гусева забросил четвёртую шайбу хозяев в матче. На 13-й минуте периода Егор Петухов с передач Артёма Ильенко и Егора Римашевского довёл счёт до крупного. Спустя полторы минуты Игорь Чернышов сделал счёт 6:1. На 17-й минуте периода Никита Гусев забросил свою вторую шайбу в матче, забив седьмой гол в ворота гостей. В асисстентах — Даниил Пыленков и Дмитрий Рашевский.

Динамо М
7:1
2:0, 0:1, 5:0
Куньлунь РС
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «На третий день в клубе я оказался в тюрьме». Что творится во Второй лиге
Ну что, довольны? Чемпионку мира из России довели до ухода из спорта
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь