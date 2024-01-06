Пять очков Гусева помогли московскому «Динамо» разгромить дома «Куньлунь»

На 12-й минуте первого периода Седрик Пакетт с передач Джордана Уила и Никиты Гусева открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Бреннан Менелл с передач Эрика О’Делла и Никиты Гусева удвоил преимущество бело-голубых.

В начале третьей двадцатиминутки Никита Гусев сделал счёт 3:1. На 10-й минуте периода Джордан Уил с передач Бреннана Менелла и Никиты Гусева забросил четвёртую шайбу хозяев в матче. На 13-й минуте периода Егор Петухов с передач Артёма Ильенко и Егора Римашевского довёл счёт до крупного. Спустя полторы минуты Игорь Чернышов сделал счёт 6:1. На 17-й минуте периода Никита Гусев забросил свою вторую шайбу в матче, забив седьмой гол в ворота гостей. В асисстентах — Даниил Пыленков и Дмитрий Рашевский.