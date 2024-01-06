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16:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рекордная шайба Буше помогла «Авангарду» обыграть «Ладу» в КХЛ

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Омский «Авангард» на своем льду обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: https://vk.com/fcava

Встреча, прошедшая в Омске, завершилась со счетом 5:3 (3:0, 1:1, 1:2) в пользу хозяев. В составе победителей отметились Владимир Ткачев (1-я минута), Валентин Пьянов (13), Рид Буше (20), Артем Чмыхов (23) и Николай Прохоркин (58). У «Лады» шайбы забросили Андрей Алтыбармакян (39), Павел Куликов (42) и Трой Джозефс (48).

Шайба Буше в этой встрече стала для него 32-й в текущем сезоне. Американский форвард установил новый рекорд «Авангарда» по голам за один регулярный чемпионат. Предыдущее достижение делили он же (сезон-2022/23) и Роман Червенка (2010/11) — 31 шайба.

«Авангард» поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 63 очка за 46 матчей. «Лада» с 58 очками в 49 встречах занимает пятую строчку.

В следующем матче «Авангард» 8 января на выезде сыграет с владивостокским «Адмиралом», «Лада» днем позднее примет екатеринбургский «Автомобилист».

Авангард
5:3
3:0, 1:1, 1:2
Лада
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