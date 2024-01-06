Текущие события
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия
Калгари
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Лада
53
Хоккей. КХЛ
13:00
Динамо М
Куньлунь РС
71
Хоккей. НХЛ
7.01
Бостон
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
7.01
Каролина
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
7.01
Коламбус
Миннесота
Хоккей. НХЛ
7.01
Монреаль
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
7.01
Нью-Джерси
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
7.01
Сан-Хосе
Торонто
Хоккей. НХЛ
7.01
Даллас
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
7.01
Вегас
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
7.01
Эдмонтон
Оттава
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Виннипег
13
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
14:00
Авангард
Лада
53
13:00
Динамо М
Куньлунь РС
71
5.01
Динамо Мн
Амур
ОТ
23
5.01
ЦСКА
Спартак
31
5.01
Нефтехимик
Металлург Мг
ОТ
21
5.01
Ак Барс
Адмирал
ОТ
21
5.01
Сочи
Автомобилист
14
5.01
Северсталь
Витязь
43
Хоккей. КХЛ. Все результаты
18:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лада» напугала «Авангард», Гусев устроил шоу в Москве. Итоги дня в КХЛ

Лидер бело-голубых повторил клубный рекорд, москвичи вновь обошли СКА в таблице.

Авангард
Лада
Динамо М
Куньлунь РСКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

6 января в расписании игрового дня КХЛ было лишь две игры. Коротко подводим их итоги.

Хоккей

КХЛ 2023-2024
Неделя 18, 6.01.2024, 13:00

Динамо М7Куньлунь РС1

Московское «Динамо» закончило 2023 год серией из трёх поражений, упустило лидерство в Западной конференции, зато потом получило неделю отдыха. Выходные и злость на самих себя помогли бело-голубым уверенно разобраться на домашней площадке с «Куньлунем». К 14-й минуте «Динамо» повело 2:0 — отличились Пакетт и Меннелл. В середине матча гости одну шайбу отыграли, но в третьем периоде это привело не к камбэку, а к новой порции голов в ворота Смита.

Заключительный отрезок бело-голубые выиграли со счётом 5:0, забрасывая шайбы на любой вкус, а Никита Гусев оформил дубль. Всего же в этой встрече лидер «Динамо» набрал 5 (2+3) очка, повторив клубный рекорд по количеству набранных баллов в одной встрече. 7:1 — сверхуверенная победа москвичей, которые снова обошли СКА в таблице Запада.

Во время загрузки произошла ошибка.
Хоккей

КХЛ 2023-2024
Неделя 18, 6.01.2024, 14:00

Авангард5Лада3

В другом матче дня всё тоже шло к уверенной победе одной из команд. «Авангард» в первом периоде отправил в ворота «Лады» три безответные шайбы, усадил на скамейку голкипера Подъяпольского, а в начале второго отрезка Чмыхов довёл счёт до крупного. Но при 0:4 «Лада» не развалилась и едва не устроила грандиозный камбэк. Алтыбармакян в концовке второго периода оживил команду голом, во втором отрезке забили Куликов и Джозефс. У тольяттинцев было ещё полпериода на подвиг, но тут уже «Авангард» отодвинул игру от своих ворот, а затем вовремя забил пятый гол усилиями Прохоркина. 5:3 — «Авангард» отделался лёгким испугом и вернул себе второе место на Востоке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автор: Егор Торишный

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «На третий день в клубе я оказался в тюрьме». Что творится во Второй лиге
Ну что, довольны? Чемпионку мира из России довели до ухода из спорта
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь