Минское «Динамо» обыграло «Торпедо» в КХЛ

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Даниил Сотишвили (2-я минута), Андрей Стась (18), Никита Смирнов (25), Александр Волков (33) и Никита Пышкайло (60). У хозяев отличились Данил Веряев (33) и Андрей Белевич (58).

«Динамо» набрало 45 очков в 46 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, где «Торпедо» (59 очков, 47 игр) идет пятым. В следующем матче минчане 9 января примут московский «Спартак», нижегородцы в тот же день в гостях встретятся с ЦСКА.