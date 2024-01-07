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16:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Минское «Динамо» обыграло «Торпедо» в КХЛ

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Минское «Динамо» победило нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Даниил Сотишвили (2-я минута), Андрей Стась (18), Никита Смирнов (25), Александр Волков (33) и Никита Пышкайло (60). У хозяев отличились Данил Веряев (33) и Андрей Белевич (58).

Нападающий минчан Роман Горбунов провел 200-й матч в КХЛ.

«Динамо» набрало 45 очков в 46 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, где «Торпедо» (59 очков, 47 игр) идет пятым. В следующем матче минчане 9 января примут московский «Спартак», нижегородцы в тот же день в гостях встретятся с ЦСКА.

Торпедо
2:5
0:2, 1:2, 1:1
Динамо Мн
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