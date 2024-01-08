Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу «Динамо» Мн над «Торпедо»

"Игра сегодня удалась, забили такое количество голов, которое у нас не так часто получается. В реализации действовали неплохо, провели два хороших периода. На третий выходили с определенным запасом. В конце допустили небольшую ошибку, из-за которой пропустили. Но в остальном неплохо сегодня действовали.

Можно ли сказать, что показали оптимальную игру? Тяжело говорить. Идет сезон, «Торпедо» — на хорошем ходу. Мы понимали, что у команды отсутствует ряд основных игроков. Мы на это не смотрели, но, наверное, это сказалось на большинстве соперника. В свою очередь, мы хорошо провели меньшинство. Но и у нас некоторые ребята не играют, это бывает. Для нас очень важна эта игра и эти очки. Сегодня мы довольны.