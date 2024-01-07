«Барыс» потерпел второе поражение подряд
Столичный «Барыс» уступил в гостях уфимскому «Салавату Юлаеву» в очередном матче континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Второй матч подряд астанчане пропустили пять шайб, сообщают Vesti.kz.
Столичный «Барыс» уступил в гостях уфимскому «Салавату Юлаеву» в очередном матче континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Второй матч подряд астанчане пропустили пять шайб, сообщают Vesti.kz.
Матч в Уфе (Башкортостан, Россия) завершился уверенной победой хозяев со счетом 5:3 (1:0, 3:1, 1:2). У «Салавата Юлаева» точными бросками отметились Егор Сучков, а также Джош Лейво и Матвей Гуськов, записавшие на свой счет по две шайбы. В составе «Барыса» отличились Энтони Камара, Самат Данияр и Даниил Апальков.
Благодаря этой победе «Салават Юлаев» поднялся на вторую строчку в восточной конференции, набрав 63 балла. Отставание от лидирующего «Металлурга» составляет три очка. Что касается «Барыса», то астанчане занимают предпоследнюю позицию с 39 пунктами.
Следующую игру «Барыс» проведет во вторник, 9 января, на выезде с «Ак Барсом».