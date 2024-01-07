«Барыс» потерпел второе поражение подряд

Матч в Уфе (Башкортостан, Россия) завершился уверенной победой хозяев со счетом 5:3 (1:0, 3:1, 1:2). У «Салавата Юлаева» точными бросками отметились Егор Сучков, а также Джош Лейво и Матвей Гуськов, записавшие на свой счет по две шайбы. В составе «Барыса» отличились Энтони Камара, Самат Данияр и Даниил Апальков.