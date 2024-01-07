Дикий ляп вратаря «Спартака», СКА проиграл после спорного решения судей. Итоги дня в КХЛ
Форвард «Торпедо» прервал кошмарную серию, а вот «Сочи» пока похвастаться таким не может.
Форвард «Торпедо» прервал кошмарную серию, а вот «Сочи» пока похвастаться таким не может.
7 января в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось девять матчей. Подводим итоги длинного игрового дня.
В Нижнем Новгороде состоялось удивительное событие — шайбой отличился форвард «Торпедо» Даниил Веряев, который не забивал в КХЛ с 1 февраля прошлого года. Правда, это приятное для игрока событие произошло уже при счёте 4:0 в пользу минского «Динамо»: лидеры команды Дмитрия Квартальнова, которые проваливали прошлые матчи, в Нижнем Новгороде раскрылись на полную и чуть ослабили давление на команду, которая играет сильно хуже ожидаемого.
«Трактор» при Алексее Заварухине оставляет впечатление анархическое: лидерам дана свобода, если у них получается хорошо, то и у команды получается, не получается — плана Б просто нет. «Локомотив» в Челябинске не старался играть красиво, но показывал хорошее давление и прессинг, выигрывал единоборства и тремя шайбами за второй период решил судьбу матча. У «Трактора» отличился только Максим Шабанов, который редко подводит.
«Салават» по щелчку пальцев превратился из унылой оборонительной команды в атакующую машину — за два матча против «Сибири» и «Барыса» команда Виктора Козлова нанесла 102 броска в створ, причём это не было тупым накручиванием статистики. Техничные форварды уфимской команды начали показывать свой потенциал, а пришедшие по ходу сезона легионеры здорово помогают: у Джоша Ливо сегодня дубль. Последние попытки сопротивления «Барыса» сломила шайба на последней секунде второго периода.
Матч в Казани получился скучноватым: «Ак Барс» больше атаковал, но делал это весьма прямолинейно. Сергей Широков открыл счёт в контратаке, но потом хозяева забили две трудовые шайбы: сначала с рикошетом от Александра Севостьянова, а потом с мясом запихали шайбу на пятаке. Все попытки «Автомобилиста» отыграться упёрлись в классический откат от «Ак Барса».
Кошмарная серия «Сочи» продолжилась в Череповце: большую часть гости отбивались от атакующих порывов «Северстали», которая нанесла 35 бросков за два периода, однако в концовке второй двадцатиминутки один из лучших снайперов регулярки Кирилл Пилипенко забил шайбу, которая и оказалась победной. Для «леопардов» это тринадцатое поражение подряд, а впереди одни топы — «Ак Барс», «Металлург», «Динамо», «Трактор».
В Балашихе встречались две команды, которые ещё пытаются запрыгнуть на подножку постепенно отдаляющегося вагона плей-офф — и лучше оказался «Нефтехимик», который здорово разыгрался после поездки на Дальний Восток. Любопытно, что три шайбы у команды из Татарстана забили форварды, которые усилили клуб по ходу сезона: дубль на счету Дмитрия Соколова, победный гол оформил бывший спартаковец Герман Точилкин.
«Динамо», в отличие от «Спартака», вчера проводило матч, но это не помешало «бело-голубым» повести 2:0 в середине матча — дубль оформил Эрик О’Делл, который примерно в одинаковой манере продавливал шайбу на пятаке в большинстве. Спасением «красно-белых» занялись лидеры, и тоже в большинстве: Павел Порядин и Николай Голдобин перевели матч в овертайм. Там сильнее оказалось «Динамо», которое воспользовалось странным затмением вратаря Дмитрия Николаева, неудачно выбросившего шайбу.
«Куньлунь» тоже играл накануне, но при этом постарался по максимуму осложнить жизнь чемпионам. Китайская команда привычно проиграла по броскам в створ, однако оппонентам пришлось блокировать 19 бросков «Куньлуня». Дубль у ЦСКА оформил Константин Окулов, который за два месяца отметился лишь двумя шайбами — ну, а «Куньлунь» не сдавался и при 1:4, обеспечив «армейцам» нервную концовку.
После матча Роман Ротенберг сказал, что его команда доминировала — СКА уже привычно для себя нанёс 44 броска в створ, но и «Металлург» с 32 не сильно отставал. Гостям помог голкипер Илья Набоков, который проводит классный сезон, а Робин Пресс компенсировал голом свои многочисленные ошибки. Первым голом за новый клуб отметился Игорь Гераськин — правда, в моменте перед шайбой некоторые склонны усматривать фол со стороны игрока «Магнитки».
Денис Лутченко