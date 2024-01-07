Дикий ляп вратаря «Спартака», СКА проиграл после спорного решения судей. Итоги дня в КХЛ

7 января в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось девять матчей. Подводим итоги длинного игрового дня.

КХЛ 2023-2024 Неделя 18, 7.01.2024, 13:00 Торпедо 2 Динамо Мн 5

В Нижнем Новгороде состоялось удивительное событие — шайбой отличился форвард «Торпедо» Даниил Веряев, который не забивал в КХЛ с 1 февраля прошлого года. Правда, это приятное для игрока событие произошло уже при счёте 4:0 в пользу минского «Динамо»: лидеры команды Дмитрия Квартальнова, которые проваливали прошлые матчи, в Нижнем Новгороде раскрылись на полную и чуть ослабили давление на команду, которая играет сильно хуже ожидаемого.

КХЛ 2023-2024 Неделя 18, 7.01.2024, 13:00 Трактор 1 Локомотив 3

«Трактор» при Алексее Заварухине оставляет впечатление анархическое: лидерам дана свобода, если у них получается хорошо, то и у команды получается, не получается — плана Б просто нет. «Локомотив» в Челябинске не старался играть красиво, но показывал хорошее давление и прессинг, выигрывал единоборства и тремя шайбами за второй период решил судьбу матча. У «Трактора» отличился только Максим Шабанов, который редко подводит.

КХЛ 2023-2024 Неделя 18, 7.01.2024, 14:30 Салават Юлаев 5 Барыс 3

«Салават» по щелчку пальцев превратился из унылой оборонительной команды в атакующую машину — за два матча против «Сибири» и «Барыса» команда Виктора Козлова нанесла 102 броска в створ, причём это не было тупым накручиванием статистики. Техничные форварды уфимской команды начали показывать свой потенциал, а пришедшие по ходу сезона легионеры здорово помогают: у Джоша Ливо сегодня дубль. Последние попытки сопротивления «Барыса» сломила шайба на последней секунде второго периода.

КХЛ 2023-2024 Неделя 18, 7.01.2024, 17:00 Ак Барс 2 Автомобилист 1

Матч в Казани получился скучноватым: «Ак Барс» больше атаковал, но делал это весьма прямолинейно. Сергей Широков открыл счёт в контратаке, но потом хозяева забили две трудовые шайбы: сначала с рикошетом от Александра Севостьянова, а потом с мясом запихали шайбу на пятаке. Все попытки «Автомобилиста» отыграться упёрлись в классический откат от «Ак Барса».

КХЛ 2023-2024 Неделя 18, 7.01.2024, 17:00 Северсталь 3 Сочи 0

Кошмарная серия «Сочи» продолжилась в Череповце: большую часть гости отбивались от атакующих порывов «Северстали», которая нанесла 35 бросков за два периода, однако в концовке второй двадцатиминутки один из лучших снайперов регулярки Кирилл Пилипенко забил шайбу, которая и оказалась победной. Для «леопардов» это тринадцатое поражение подряд, а впереди одни топы — «Ак Барс», «Металлург», «Динамо», «Трактор».

КХЛ 2023-2024 Неделя 18, 7.01.2024, 17:00 Витязь 2 Нефтехимик 4

В Балашихе встречались две команды, которые ещё пытаются запрыгнуть на подножку постепенно отдаляющегося вагона плей-офф — и лучше оказался «Нефтехимик», который здорово разыгрался после поездки на Дальний Восток. Любопытно, что три шайбы у команды из Татарстана забили форварды, которые усилили клуб по ходу сезона: дубль на счету Дмитрия Соколова, победный гол оформил бывший спартаковец Герман Точилкин.

КХЛ 2023-2024 Неделя 18, 7.01.2024, 17:00 Динамо М 3 Спартак 2 ОТ

«Динамо», в отличие от «Спартака», вчера проводило матч, но это не помешало «бело-голубым» повести 2:0 в середине матча — дубль оформил Эрик О’Делл, который примерно в одинаковой манере продавливал шайбу на пятаке в большинстве. Спасением «красно-белых» занялись лидеры, и тоже в большинстве: Павел Порядин и Николай Голдобин перевели матч в овертайм. Там сильнее оказалось «Динамо», которое воспользовалось странным затмением вратаря Дмитрия Николаева, неудачно выбросившего шайбу.

КХЛ 2023-2024 Неделя 18, 7.01.2024, 17:00 ЦСКА 4 Куньлунь РС 3

«Куньлунь» тоже играл накануне, но при этом постарался по максимуму осложнить жизнь чемпионам. Китайская команда привычно проиграла по броскам в створ, однако оппонентам пришлось блокировать 19 бросков «Куньлуня». Дубль у ЦСКА оформил Константин Окулов, который за два месяца отметился лишь двумя шайбами — ну, а «Куньлунь» не сдавался и при 1:4, обеспечив «армейцам» нервную концовку.

КХЛ 2023-2024 Неделя 18, 7.01.2024, 17:00 СКА 1 Металлург Мг 2 ОТ

После матча Роман Ротенберг сказал, что его команда доминировала — СКА уже привычно для себя нанёс 44 броска в створ, но и «Металлург» с 32 не сильно отставал. Гостям помог голкипер Илья Набоков, который проводит классный сезон, а Робин Пресс компенсировал голом свои многочисленные ошибки. Первым голом за новый клуб отметился Игорь Гераськин — правда, в моменте перед шайбой некоторые склонны усматривать фол со стороны игрока «Магнитки».