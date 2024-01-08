Как низко падёт «Ак Барс», а кто выйдет в плей-офф? Расклад на финиш Востока КХЛ

Чуть меньше двух месяцев до окончания регулярного чемпионата. Если на Западе всё довольно предсказуемо, то Восток, как обычно, дело тонкое. Серьёзная плотность в таблице и борьба за попадание в плей-офф — всё как мы любим. Итого: за восьмое место могут побороться сразу три клуба. «Сибирь», «Амур» и «Нефтехимик» — у кого больше шансов попасть во вторую часть чемпионата? Этот сезон добавил разнообразия: к привычным страдальцам нижней части таблицы добавился «Ак Барс». Позиции седьмого места не так крепки, как кажется на самом деле. Добавляет интриги и тот факт, что команды-конкуренты сыграют друг с другом и не раз. Это будут интересные два месяца.

У «Ак Барса» действительно есть шанс не попасть в плей-офф. Случись такое, оно, наверное, было бы к лучшему. Даже болельщики «Ак Барса» должны с этим согласиться: разовая жертва стоит значительных изменений, которые обязаны произойти в команде в случае возмутительного провала. Согласитесь, это смешно: в команде Радулов, Шипачёв, Кагарлицкий, Свечников, Войнов (недавно был и Жафяров), а команда на седьмом месте, да ещё и играет в оборонительный хоккей. С таким подходом «Ак Барс» даже не жалко. Но вот игроки — заложники ситуации…

Команда движется по нисходящей, и играть против них всё проще, а календарь у них будет совсем не проходным. Три игры с «Трактором», по два матча с «Металлургом» и «Спартаком», по матчу с «Авангардом», «Салаватом» и «Локомотивом» — всем этим соперникам «Ак Барс» с большой долей вероятности проиграет. Более того, к ним можно добавить и «Сибирь» — хотя бы один матч. Исключать Казань из плей-офф сейчас — абсурд, да этого и не будет. Во вторую стадию чемпионата они точно попадают. Но кто знает, во что выльется эпоха Билялетдинова уже в первом раунде. Спойлер: во что-то плохое по типу бесхребетного вылета. Не зря многие шутят, что команды-лидеры пытаются попасть на «Ак Барс»: четыре матча — и можно готовиться ко второму раунду.

«Сибирь» пока старается чередовать победы и поражения. После ухода Немировски и Прохоркина команда стала более живой, сами игры смотрятся интереснее, да и шайб забрасывается больше. Не атакующий хоккей мечты, но уже хоть что-то. Элементарно приятнее смотреть. А с возвращением Мёрфи яркими красками заиграло большинство. Правда, Немировски-таки оставил грустное наследство: мало побед в основное время. Меньше только у команд, которые в плей-офф не проходят. И как бы Кривокрасов не пытался его исправить, по щелчку пальцев показатель не поднять. Пока это не создаёт проблем в турнирной таблице. Но это пока. Кто знает, что случится через месяц. Новосибирцам предстоит судьбоносная серия на Дальнем Востоке: не провалятся — почти гарантируют себе место в плей-офф. На оставшемся отрезке — сразу три матча с главным конкурентом «Амуром»: КХЛ что-то чувствовала ещё летом и оставила самое вкусное напоследок.

Помимо хабаровчан, соперники у «Сибири» не самые разящие: с «Ак Барсом» новосибирцы играют хорошо, «Адмирал» не так страшен, как год назад, а «Барыс», минское «Динамо» и «Витязь» не должны создать проблем. Помимо них, есть две игры с «Нефтехимиком» — здесь, думаю, очки команды разделят. Сложной видится игра с «Трактором»: традиционно «Сибирь» не умеет играть с челябинцами. Ну и вряд ли получится взять очки в матчах с «Локомотивом», «Салаватом» и «Авангардом». В то время как можно зацепиться за ЦСКА, «Северсталь» и «Ладу».

«Амур» в ситуации пограничной. С одной стороны, хабаровчане провели меньше всех матчей в этой четвёрке и по очкам совсем не сильно отстали от «Сибири». Разница в три очка — это всего лишь одна победа и поражение в овертайме. А побед в основное время у «Амура» и сейчас хватает — если дело вдруг дойдёт до этого показателя, то Хабаровску переживать не стоит.

С другой стороны, календарь «Амура». Уже глядя на него хочется сказать «спасибо за сезон». На долю Хабаровска выпадает сразу три игры с бронебойным «Металлургом», две — с не менее сложным «Авангардом» и трижды подряд сыграет «Амур» с «Салаватом». На закуску ещё есть СКА, «Ак Барс», «Локомотив» и три матча с «Трактором». Очки гарантированно можно набирать с «Барысом», «Ладой» и, конечно, с «Сибирью». Но про последних уже сказано: новосибирцы после смены тренера заиграли лучше — в первую очередь преобразился командный дух — потому кусаться за очки будут с ещё большей силой.

«Нефтехимик» упорно доказывает, что его очень рано списали. Обыграли «Металлург», не оступились с «Ладой» — а ведь это были матчи «бэк-ту-бэк». Ну и по мелочи: не дали шанса «Витязю». И вроде в таблице они уже забрались на девятое место и опасно маячат в зеркалах заднего вида «Сибири». Но у нижнекамцев много потерянных очков. Среди отстающих они в лидерах по сыгранным матчам, а всего на девятом месте.

Расписание у нижнекамцев не сахарное. Три игры с «Ладой», по два матча с «Трактором», «Торпедо», «Локомотивом» и «Сибирью», и на десерт: «Северсталь», «Адмирал», Минск, «Сочи», «Салават» и «Ак Барс». Подводит и то, что они, как и многие команды нижней части таблицы, любят играть в овертаймах. Но забирать два очка в таких встречах получается редко. Речь не о том, чтобы отвоевать одно очко у топового соперника. В этом сезоне «Нефтехимик» проигрывал за пределами основного времени и «Куньлуню», и «Сочи», и дважды «Барысу».

Итого при самом оптимистичном раскладе с учётом возможных овертаймов получается следующая таблица:

Да, «Сибирь» забирается выше «Ак Барса» и выходит в плей-офф с седьмого места. Выглядит на первый взгляд нереально, но чисто математически и это возможно. Календарь у «Сибири» на остаток регулярного чемпионата — самый настоящий подарок. Если команда не будет разбрасываться очками, то опередить «Ак Барс» им по силам. К слову, если казанцы займут восьмое место, то это может стать сюрпризом и для топовых команд, которые сейчас пытаются попасть на первое место. «Сибирь», конечно, тоже не пройдёт дальше первого раунда. Но измотать может посерьёзнее.

«Амур» слишком поздно спохватился. На их счету уйма упущенных возможностей. Тяжёлое расписание предстоящих месяцев вряд ли даст им возможность обогнать новосибирцев. Более того, они могут опуститься ниже «Нефтехимика». У последних шансы догнать новосибирцев более реальные. Но для этого нужно выдать большую серию из побед, на которую вряд ли остались силы к концу регулярного чемпионата.