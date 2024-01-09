«Рад стать частью страны!» Канадец Лайпсик поделился эмоциями от получения гражданства РФ

"Получить гражданство России — большая честь для меня. Играю и живу здесь уже четвёртый год, чувствую себя очень комфортно, а этот шаг даст мне возможность и дальше продолжать свою спортивную карьеру в России.

Мне действительно нравится русская культура, получаю удовольствие, изучая историю и культуру Санкт-Петербурга в частности Эрмитаж и другие музеи. Мне и моей семье было очень легко адаптироваться к жизни в России. А в хоккейном плане вообще нет различий — я искренне наслаждаюсь тем, что я здесь последние четыре года, а впереди, уверен, ещё много сезонов. Я рад стать частью вашей страны!" — цитирует Лайпсика пресс-служба петербургского клуба.