Буллиты определили победителя матча «Ак Барс» — «Барыс» в КХЛ
Столичный «Барыс» провел матч регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса», сообщают Vesti.kz.
Столичный «Барыс» провел матч регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса», сообщают Vesti.kz.
Во встрече в Казани по итогам трех периодов обошлось без заброшенных шайб. Более того, в овертайме счет также не изменился. Перед серией буллитов у голкипера «Барыса» Андрея Шутова было 28 отраженных бросков.
В серии буллитов удачливее оказались хоккеисты «Ак Барса» — 1:0.
Отметим, что ранее в рамках текущего чемпионата «Барыс» дважды уступил «Ак Барсу» 3:5 и 0:3.
«Барыс» потерпел три поражения кряду. После 49 сыгранных матчей астанчане набрали 40 очков и занимают предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Ак Барса» 58 очков после 48 игр и шестое место на «Востоке».
Следующий матч «Барыс» проведет 15 января на своем льду против тольяттинской «Лады».