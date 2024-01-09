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18:00
Лада
Автомобилист
14
17:00
Трактор
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53
17:00
Металлург Мг
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22:54 (мск), источник: Vesti.kz

Буллиты определили победителя матча «Ак Барс» — «Барыс» в КХЛ

Столичный «Барыс» провел матч регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса», сообщают Vesti.kz.

Ак Барс
БарысКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Барыс"

Во встрече в Казани по итогам трех периодов обошлось без заброшенных шайб. Более того, в овертайме счет также не изменился. Перед серией буллитов у голкипера «Барыса» Андрея Шутова было 28 отраженных бросков.

В серии буллитов удачливее оказались хоккеисты «Ак Барса» — 1:0.

Отметим, что ранее в рамках текущего чемпионата «Барыс» дважды уступил «Ак Барсу» 3:5 и 0:3.

«Барыс» потерпел три поражения кряду. После 49 сыгранных матчей астанчане набрали 40 очков и занимают предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Ак Барса» 58 очков после 48 игр и шестое место на «Востоке».

Следующий матч «Барыс» проведет 15 января на своем льду против тольяттинской «Лады».

Ак Барс
1:0Б
0:0, 0:0, 0:0, 0:0
Барыс
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