ЦСКА уничтожил «Торпедо», Гераськин вывел «Магнитку» в лидеры лиги. Итоги дня в КХЛ

9 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось восемь матчей. Подводим их итоги.

КХЛ 2023-2024 Неделя 19, 9.01.2024, 17:00 Трактор 5 Нефтехимик 3

«Трактор» довольно быстро открыл счёт, но к концу второго периода на табло горели 2:1 не в пользу челябинцев — «Нефтехимик», который входит в тройку команд, борющихся за восьмое место на Востоке, мог уже сегодня сравняться с занимающей место в плей-офф «Сибирью». Но в третьем периоде хозяева перевернули игру с ног на голову, забросив четыре шайбы и сняв вопросы о победителе. Ошарашенных нижнекамцев хватило лишь на гол на последней минуте.

КХЛ 2023-2024 Неделя 19, 9.01.2024, 17:00 Металлург Мг 5 Локомотив 3

Лучшие команды Востока и Запада сошлись в очной встрече, чтобы выяснить, кто же из них всё-таки сильнее. Команда Андрея Разина захватила преимущество уже на третьей минуте и с тех пор не отпускала его ни на один миг. Железнодорожники не смогли абсолютно ничего поделать с дуэтом «сталеваров» Гераськин — Гребёнкин, который соорудил три из пяти голов магнитогорцев, обеспечил им победу и вывел в лидеры лиги.

КХЛ 2023-2024 Неделя 19, 9.01.2024, 17:00 Салават Юлаев 1 Куньлунь РС 2

Команда из столицы Башкортостана не перестаёт удивлять. Правда, на этот раз со знаком «минус». Видимо, уфимцы исчерпали запас голов в последних матчах, раз ворота далеко не самого крепкого «Куньлуня» они смогли поразить лишь однажды. «Драконы» забросили на одну больше, хотя имели ещё несколько стопроцентных моментов. Впрочем, для сенсационной победы и этого оказалось достаточно.

КХЛ 2023-2024 Неделя 19, 9.01.2024, 18:00 Лада 1 Автомобилист 4

Тольяттинцы, по всей видимости, очень хорошо отметили новогодние праздники, к которым прибавилось и возвращение в строй одного из лидеров — канадца Скотта Космачука. Иначе объяснить их форму в последних матчах тяжело — «Лада» потерпела четвёртое поражение подряд, проиграв в «автомобильном дерби» «Автомобилисту». Екатеринбуржцам будто и не пришлось особо напрягаться — они всё решили к середине встречи.

КХЛ 2023-2024 Неделя 19, 9.01.2024, 19:10 Динамо Мн 3 Спартак 1

«Спартак» в этом календарном году тоже хандрит. Красно-белые приехали в Минск после трёх поражений подряд и… потерпели четвёртое. Самая результативная команда чемпионата неожиданно забросила лишь одну шайбу в ворота «зубров» (да и то лишь на последней минуте), которые, в свою очередь, трижды огорчили спартаковцев. И это при равном количестве бросков в створ — 25:25.

КХЛ 2023-2024 Неделя 19, 9.01.2024, 19:30 Ак Барс 1 Барыс 0 Б

Зрители матча в Казани, должно быть, отлично выспались — команды «порадовали» болельщиков отсутствием голов в основное и дополнительное время, а в серии послематчевых бросков из девяти попыток была реализована только одна — Кирилл Семёнов стал единственным игроком, сумевшим переиграть голкипера, и помог «Ак Барсу» выиграть четвёртый матч подряд.

КХЛ 2023-2024 Неделя 19, 9.01.2024, 19:30 Динамо М 5 Сочи 1

Основное действие в этом матче пришлось на второй период — после стартовой двадцатиминутки, завершившейся вничью 1:1, бело-голубые переключили передачу и оторвались от соперника на комфортные три гола. Довести дело до победы было делом техники — в заключительной трети Джордан Уил оформил хет-трик, а Никита Гусев — ассистентский покер, благодаря которому он догнал Николая Голдобина в гонке лучших бомбардиров КХЛ.

КХЛ 2023-2024 Неделя 19, 9.01.2024, 19:30 ЦСКА 7 Торпедо 2

По такому ЦСКА болельщики красно-синих успели соскучиться — действующие чемпионы выиграли три матча подряд и сегодня продолжили успешную серию, отгрузив три шайбы в ворота «Торпедо» уже к середине первого периода. А к экватору встречи счёт и вовсе был 5:0! Вторую половину армейцы провели в щадящем режиме, забросив только два раза, как и нижегородцы. Натуральный хет-трик оформил Сергей Плотников, и в каждом взятии ворот ему ассистировали Антон Слепышев и Андрей Светлаков. 7:2 — полное уничтожение «Торпедо», которое сегодня сподобилось лишь на 15 бросков в створ.