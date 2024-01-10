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14:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сибирь» впервые в сезоне обыграла «Амур»

«Сибирь» впервые в сезоне обыграла «Амур» в матче КХЛ.

Амур
СибирьКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Сибирь"

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» обыграла хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Никита Шашков (17-я минута), Тэйлор Бек (29, 59) и Энди Андреофф (53). У хозяев шайбу забросил Кирилл Спиценко (32).

Форвард хабаровской команды Владислав Барулин провел сотый матч в КХЛ.

«Сибирь» впервые в сезоне обыграла «Амур». Ранее команда потерпела два поражения (1:2 по буллитам, 0:4).

«Сибирь» (53 очка) занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» (50) располагается на девятой строчке.

«Сибирь» продолжит дальневосточное турне 12 января матчем против владивостокского «Адмирала», «Амур» в этот же день примет омский «Авангард».

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1:4
0:1, 1:1, 0:2
Сибирь
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