«Сибирь» осталась в гонке за плей-офф, Ротенберг похвалил судей. Итоги дня в КХЛ

10 января в расписании игрового дня КХЛ было лишь три игры. Коротко подводим их итоги.

Хоккей КХЛ 2023-2024 Неделя 19, 10.01.2024, 12:00 Амур 1 Сибирь 4

После печальных 0:4 в первой игре в Хабаровске «Сибирь» не выглядела фаворитом и сегодня, однако смогла увезти победу. Выгрызть два очка помогло неожиданное решение тренерского штаба — стартовым вратарём сегодня вышел не игравший больше месяца Денис Костин. В первом периоде он отразил 18 бросков «Амура» и сдержал стартовый натиск команды, а потом лидеры «Сибири» смогли использовать свои моменты. Несмотря на поражение, «Амур» пока обходит новосибирский клуб по потерянным очкам — эти команды проведут важнейший матч в Новосибирске в начале февраля.

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Хоккей КХЛ 2023-2024 Неделя 19, 10.01.2024, 12:30 Адмирал 1 Авангард 2

«Авангард» и «Адмирал» впервые с 13 февраля 2020 года завершили матч КХЛ в основное время: для «моряков» эпохи Леонида Тамбиева вообще типично затаскивать матчи в овертайм, но сегодня этого сделать не удалось. Несмотря на то что «Адмирал» нанёс 40 бросков по воротам, сказались класс лидеров «Авангарда» и появившаяся у омичей глубина состава, благодаря которой высокооплачиваемый Валентин Пьянов может выходить в четвёртом звене. «Адмирал» смог только сорвать «сухой» матч Павла Хомченко за пять минут до сирены.

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Хоккей КХЛ 2023-2024 Неделя 19, 10.01.2024, 19:00 Витязь 0 СКА 4

Главной темой для разговоров вокруг СКА оказалось письмо ветеранов клуба президенту России, которое успели обсудить уже абсолютно все. Непонятно, как это повлияло на игроков СКА, но они стали намного ответственнее относиться к своим попыткам большинства: сначала Сергей Толчинский забил в ситуации «5 на 3», потом в неравных составах отличились Василий Глотов и Арсений Грицюк. «Витязь» же свои попытки реализовать не смог, и команда Дмитрия Рябыкина после удачной серии снова резко уронила свои шансы на выход в плей-офф.

После игры Роман Ротенберг заявил: «В атаке реализовали свои моменты. Понятно, можем играть лучше, есть над чем работать. Нет предела совершенству, но должны быть довольны этой победой. Хочу отметить высокий профессионализм игроков, судей — все сегодня профессионально отработали».