Хоккеисты минского «Динамо» на своем льду всухую проиграли «Торпедо»

Вторым соперником «зубров» по ходу первой домашней серии 2024 года стало нижегородское «Торпедо». Менее недели назад команды встречались в Нижнем Новгороде, и тогда убедительную победу одержали динамовцы — 5:2. Начало сегодняшнего матча оказалось для минчан обескураживающим: гости заявили свои серьезные притязания на реванш с самого старта поединка. Уже на второй минуте голкипер «Динамо» Дилан Фергюсон был вынужден достать шайбу из ворот, а всего 18 секунд спустя хоккеисты «Торпедо» удвоили перевес.



После такого холодного душа хозяева льда пришли в себя и завладели инициативой на площадке: в первом периоде «зубры» перебросали соперника втрое (14 против 5), в следующей трети атаковали практически вдвое чаще, но извлечь какую-либо выгоду из этого не смогли. А вот гости своими редкими шансами пользовались грамотно, в середине второго отрезка поразив цель в третий раз. В распоряжении минчан оставалось еще полтора периода на исправление ситуации, однако цифры на табло так и не изменились — 3:0 в пользу «Торпедо». «Сухой» матч за нижегородцев провел белорусский вратарь Иван Кульбаков, также в составе гостей на лед выходили белорусы Даниил Бокун и Андрей Белевич.



Таким образом, подопечные Дмитрия Квартальнова прервали серию из четырех матчей с набранными очками. После 48 игр сезона в активе «зубров» 47 баллов и восьмая позиция в Западной конференции. Отрыв от идущего девятым «Куньлуня» составляет целых 9 очков, но отставание от седьмой «Северстали» тоже серьезное — 6 пунктов. Следующий поединок на домашней площадке «Динамо» проведет 14 января против челябинского «Трактора». Встреча стартует в 17.10.