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22:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» победило в столичном дерби ЦСКА в матче КХЛ

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Московское «Динамо» одержало четвертую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, победив в столичном дерби ЦСКА.

ЦСКА
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в четверг на арене армейцев, завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) в пользу «бело-голубых». У победителей отличились Егор Римашевский (6-я минута), Никита Гусев (15), Иван Муранов (25) и Седрик Пакетт (60). У ЦСКА шайбы забросили Колби Уильямс (29) и Антон Слепышев (60).

Динамовцы выиграли четвертый матч кряду в новом году и идут на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ (70 очков). ЦСКА оборвал свою победную серию на четырех встречах и остается на шестой строчке (56 очков).

ЦСКА
2:4
0:2, 1:1, 1:1
Динамо М
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