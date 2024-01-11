«Динамо» победило в столичном дерби ЦСКА в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в четверг на арене армейцев, завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) в пользу «бело-голубых». У победителей отличились Егор Римашевский (6-я минута), Никита Гусев (15), Иван Муранов (25) и Седрик Пакетт (60). У ЦСКА шайбы забросили Колби Уильямс (29) и Антон Слепышев (60).

Динамовцы выиграли четвертый матч кряду в новом году и идут на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ (70 очков). ЦСКА оборвал свою победную серию на четырех встречах и остается на шестой строчке (56 очков).