«Динамо» прервало серию ЦСКА, Шалунов сотворил шедевр. Итоги дня в КХЛ

11 января в расписании игрового дня КХЛ было четыре матча. Коротко подводим их итоги.

КХЛ 2023-2024 Неделя 19, 11.01.2024, 17:00 Металлург Мг 4 Сочи 1

20-летний воспитанник «Металлурга» Александр Смолин дебютировал в КХЛ с победы над «Сочи», отразив 25 из 26 бросков. Лидер КХЛ на протяжении 40 с лишним минут не мог распечатать ворота Михаила Бердина, в то время как южане сумели отличиться ещё в первом периоде — Джереми Бракко, получив передачу от Артемия Кузнецова, переиграл молодого голкипера и завёл шайбу в пустые ворота. Но чуда не случилось, в третьем периоде «Магнитку» прорвало — голы Минулина и Гребёнкина переломили ход встречи, Юров забросил в пустые ворота, а на последних секундах Гребёнкин оформил дубль, реализовав буллит. Для «Сочи», который занимает последнее место в таблице, это поражение стало 15-м подряд.

КХЛ 2023-2024 Неделя 19, 11.01.2024, 18:00 Лада 2 Локомотив 3 Б

«Лада» проиграла пятый матч подряд, но взяла одно очко с «Локомотивом», за счёт чего обошла «Ак Барс» в турнирной таблице. Трой Джозефс открыл счёт в первом периоде, а остальные три шайбы с игры были заброшены в концовке второго периода. Георгий Иванов и Максим Шалунов забили дуплетом, а последний вообще сотворил шедевр, совершив проход сквозь всю пятёрку соперников. Вскоре после этого последовал гол Дмитрия Кугрышева в большинстве, а дополнительное очко ушло «Локомотиву» по итогам буллитов. Ярославцы вторыми в лиге после «Магнитки» набрали 70 очков в текущем сезоне.

КХЛ 2023-2024 Неделя 19, 11.01.2024, 19:00 ЦСКА 2 Динамо М 4

Набравший в последние недели ход ЦСКА ничего не смог противопоставить «Динамо», проиграв ему третий матч за сезон. Бело-голубые контролировали игру большую часть матча и уже к первому перерыву создали себе комфортное преимущество в две шайбы. Отдельно стоит отметить гол Никиты Гусева, который вывел его в единоличные лидеры бомбардирской гонки, и пас Эрика О’Делла, сидя на льду. Во втором периоде отличился Иван Муранов, не забивавший больше месяца — на это армейцы нашли ответ в виде гола Колби Уильямса, но в третьем периоде камбэком даже не пахло. «Динамо» продолжало атаковать, могло забивать ещё (и забило, но шайбу не засчитали из-за помехи вратарю). В концовке Андрей Никонов промахнулся по пустым воротам и в сердцах был готов сломать клюшку, когда в обратной атаке Антон Слепышев возродил интригу в игре. Но всё успокоил Седрик Пакетт, установивший окончательный счёт голом в пустые — бело-голубые одержали четвёртую победу кряду и прервали удачную серию ЦСКА, которая составляла четыре матча.

КХЛ 2023-2024 Неделя 19, 11.01.2024, 19:10 Динамо Мн 0 Торпедо 3

«Торпедо» взяло реванш у минского «Динамо» за недавнее поражение в Нижнем Новгороде. В Минске команда Игоря Ларионова показала бешеную реализацию. Первый же бросок в створ — гол, второй — снова гол. При этом шайбы Бобби Линча и Кирилла Кирсанова разделили всего 18 секунд. Большую часть матча нижегородцы оборонялись, но во втором периоде провели ещё одну шайбу и в итоге добились сухой победы на выезде. Иван Кульбаков отразил 34 броска по своим воротам.