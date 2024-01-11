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11 января, источник: Чемпионат.com

«Отдать матч за первые полторы минуты — это что-то». Квартальнов о поражении от «Торпедо»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался после «сухого» поражения от «Торпедо» (0:3).

Торпедо
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Источник: Чемпионат.com

"Очень разочарован игрой. Отдать матч за первые полторы минуты — это что-то. Если смотреть на счёт, наверное, нас должны были просто порвать. Но я этого сказать не могу. У нас было очень много моментов, молодёжь шикарно сыграла, дала нам драйва в третьем периоде. Забить не могут — конечно, это объяснимо, хотелось бы голы. Но начало — свежие парни, не уставшие. У меня уже голова отваливается говорить про эту концентрацию. Прослойка наших игроков, которая должна держать это всё, не должна проваливаться. Есть огромные претензии к ребятам, так нельзя играть.

Нам нужна работа, все должны это понять. Тем более, дома нельзя так — люди пришли посмотреть. Кто-то, может быть, ещё на трибуны не пришёл, а уже «минус два». Вот это меня беспокоит. Даже не беспокоит, а бесит!", — приводит слова Квартальнова пресс-служба КХЛ.

В следующем матче минское «Динамо» сыграет дома с челябинским «Трактором» 14 января. «Торпедо» в Москве сыграет с «Динамо» 13 января.

Подопечные Дмитрия Квартальнова в нынешнем сезоне сыграли 48 матчей, в которых одержали 21 победу. С 47 очками в активе минчане располагаются на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Динамо Мн
0:3
0:2, 0:1, 0:0
Торпедо
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