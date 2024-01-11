«Отдать матч за первые полторы минуты — это что-то». Квартальнов о поражении от «Торпедо»

"Очень разочарован игрой. Отдать матч за первые полторы минуты — это что-то. Если смотреть на счёт, наверное, нас должны были просто порвать. Но я этого сказать не могу. У нас было очень много моментов, молодёжь шикарно сыграла, дала нам драйва в третьем периоде. Забить не могут — конечно, это объяснимо, хотелось бы голы. Но начало — свежие парни, не уставшие. У меня уже голова отваливается говорить про эту концентрацию. Прослойка наших игроков, которая должна держать это всё, не должна проваливаться. Есть огромные претензии к ребятам, так нельзя играть.