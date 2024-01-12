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14:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Авангард» одержал четвёртую победу кряду, обыграв на выезде «Амур»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Амур» принимал омский «Авангард».

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Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2, которая стала для них четвёртой кряду.

Счёт в матче был открыт нападающим «Амура» Егором Коршковым в первом периоде матча. Уже через несколько минут словацкий нападающий омичей Томаш Юрчо забросил свою дебютную шайбу за новую команду, восстановив паритет в счёте. Во втором периоде Рид Буше вывел «Авангард» вперёд, реализовав численное преимущество на льду. В заключительном игровом отрезке 21-летний форвард гостей Никита Холодилин умело реализовал ошибку на выходе вратаря «Амура» Игоря Бобкова. За минуту до конца основного времени хозяевам усилиями Артура Гиздатуллина удалось реализовать удаление игрока «Авангарда» и сократить отставание до одной шайбы. Однако больше голов в этой игре зрители не увидели.

«Авангард», набрав 69 очков в 49 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Амур» (50) — располагается на девятой строчке.

Амур
2:3
1:1, 0:1, 1:1
Авангард
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