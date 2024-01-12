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15:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Адмирал» потерпел седьмое поражение кряду, уступив «Сибири» на домашнем льду

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Адмирал» принимал новосибирскую «Сибирь».

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Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2, а хозяева потерпели седьмое поражение кряду.

В составе «Сибири» дублем отметился Артём Михеев, ещё по одной шайбе на счету Никиты Ефремова и Энди Андреоффа. У «Адмирала» отличились Никита Аноховский, реализовавший буллит, и Руслан Ибатуллин.

Таким образом, «Сибирь», набрав 55 очков в 51 матче, укрепляется на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, опережая «Амур», уступивший «Авангарду» в параллельной игре (2:3), на пять баллов. «Адмирал» (39) — занимает последнее, 12-е место.

Адмирал
2:4
1:2, 1:1, 0:1
Сибирь
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