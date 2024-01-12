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22:08 (мск), источник: ТАСС

Илья Ковальчук набрал 400-е очко в КХЛ

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Петербургский СКА в гостях со счетом 5:2 обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 9 128 болельщиков.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Михаил Воробьев (4-я минута), Валентин Зыков (34), Сергей Толчинский (35, 38) и Арсений Грицюк (39). У «Спартака» отличились Илья Ковальчук (46) и Джоуи Кин (55). «Спартак» начинал матч с Дмитрием Николаевым в воротах, после четвертой пропущенной шайбы его сменил словацкий голкипер Патрик Рибар.

Ковальчук набрал 400-е очко в КХЛ, на счету игрока теперь 173 заброшенные шайбы и 227 голевых передач в 413 играх. Ковальчук стал 20-м игроком, достигшим отметки в 400 очков в КХЛ. Ранее в лиге нападающий выступал за СКА и омский «Авангард». В составе СКА он дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017), один раз выиграл трофей в составе «Авангарда» (2021).

«Спартак» потерпел пятое поражение подряд. Ранее красно-белые проиграли четыре выездных матча против подмосковного «Витязя» (4:5 ОТ), московских ЦСКА (1:3), «Динамо» (2:3 ОТ) и минского «Динамо» (1:3).

СКА благодаря победе обошел «Спартак» в турнирной таблице Западной конференции. Теперь петербуржцы занимают третью строчку с 68 очками после 50 игр, «Спартак» — четвертый с 67 очками после 51 встречи. В следующем матче СКА на выезде сыграет с череповецкой «Северсталью» 14 января, «Спартак» в этот же день примет магнитогорский «Металлург».

В других матчах игрового дня «Авангард» со счетом 3:2 на выезде обыграл хабаровский «Амур», «Сибирь» одержала гостевую победу над владивостокским «Адмиралом» (4:2). «Северсталь» на своем льду переиграла китайский «Куньлунь Ред Стар» (2:1), казанский «Ак Барс» в Челябинске уступил местному «Трактору» (1:3), нижнекамский «Нефтехимик» дома обыграл уфимский «Салават Юлаев» (2:0).

Спартак
2:5
0:1, 0:4, 2:0
СКА
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