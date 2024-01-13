Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Лада
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Авангард
13
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо М
Торпедо
Хоккей. НХЛ
21:00
Вашингтон
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Нэшвилл
36
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Филадельфия
ОТ
34
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
10:00
Амур
Авангард
13
12.01
Спартак
СКА
25
12.01
Нефтехимик
Салават Юлаев
20
12.01
Северсталь
Куньлунь РС
21
12.01
Трактор
Ак Барс
31
12.01
Адмирал
Сибирь
24
12.01
Амур
Авангард
23
11.01
Динамо Мн
Торпедо
03
Хоккей. КХЛ. Все результаты
12:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Канадский хоккеист рассказал о пользующемся успехом в США российском явлении

Канадский нападающий петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Брендан Лайпсик рассказал о российском явлении, которое пользуется успехом в США. Его слова приводит «Матч ТВ».

СКАКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Хоккеист заявил, что система Константина Станиславского очень популярна в Северной Америке, отметив, что по ней учатся все актеры. Он признался, что его жена тоже не стала исключением. «Если ее в российское кино позовут, это вообще будет отлично», — подчеркнул Лайпсик.

9 января Лайпсик получил российский паспорт. Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что канадец написал письмо российскому президенту Владимиру Путину.

29-летний Лайпсик пополнил состав СКА в июне 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан на два сезона. Спортсмен выступает в КХЛ с 2020 года. Ранее он защищал цвета ЦСКА и магнитогорского «Металлурга».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Мамаев устроил дебош в самолете
Доминик Гашек призвал россиян отказаться от участия в международных турнирах
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь