Канадский хоккеист рассказал о пользующемся успехом в США российском явлении

Хоккеист заявил, что система Константина Станиславского очень популярна в Северной Америке, отметив, что по ней учатся все актеры. Он признался, что его жена тоже не стала исключением. «Если ее в российское кино позовут, это вообще будет отлично», — подчеркнул Лайпсик.