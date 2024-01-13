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13:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» одержал пятую подряд победу в КХЛ

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Омский «Авангард» победил хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Авангард
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Источник: https://vk.com/hc_avangardomsk

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Иван Николишин (18-я минута), Николай Прохоркин (28) и Дамир Жафяров (35). В составе хозяев отличился Дмитрий Шевченко (26).

«Авангард» (71 очко, 50 матчей) одержал пятую победу подряд и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Амур» (50 очков, 50 игр) идет десятым.

В следующем матче «Авангард» 17 января примет ЦСКА, а дальневосточный клуб в тот же день сыграет на выезде с петербургским СКА.

Амур
1:3
0:1, 1:2, 0:0
Авангард
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