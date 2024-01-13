«Авангард» одержал пятую подряд победу в КХЛ

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Иван Николишин (18-я минута), Николай Прохоркин (28) и Дамир Жафяров (35). В составе хозяев отличился Дмитрий Шевченко (26).

В следующем матче «Авангард» 17 января примет ЦСКА, а дальневосточный клуб в тот же день сыграет на выезде с петербургским СКА.