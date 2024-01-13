Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо М
Торпедо
30
Хоккей. НХЛ
21:00
Вашингтон
Рейнджерс
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Лада
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
14.01
Флорида
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
14.01
Виннипег
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
14.01
Детройт
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
14.01
Каролина
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
14.01
Коламбус
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
14.01
Монреаль
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.01
Тампа-Бэй
Анахайм
Хоккей. НХЛ
14.01
Торонто
Колорадо
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Авангард
13
Хоккей. НХЛ
14.01
Миннесота
Аризона
Хоккей. НХЛ
14.01
Нэшвилл
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
14.01
Сент-Луис
Бостон
Хоккей. НХЛ
14.01
Чикаго
Даллас
Хоккей. НХЛ
14.01
Вегас
Калгари
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
14:30
Автомобилист
Лада
ОТ
34
10:00
Амур
Авангард
13
12.01
Спартак
СКА
25
12.01
Нефтехимик
Салават Юлаев
20
12.01
Северсталь
Куньлунь РС
21
12.01
Трактор
Ак Барс
31
12.01
Адмирал
Сибирь
24
12.01
Амур
Авангард
23
Хоккей. КХЛ. Все результаты
17:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лада» обыграла «Автомобилист» в драматичном матче, прервав пятиматчевую серию поражений

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» принимал тольяттинскую «Ладу».

Автомобилист
ЛадаКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 ОТ.

Уже на первых минутах встречи счёт в игре был открыт нападающим «Лады» Никитой Попугаевым, проводившим первую встречу с октября 2023 года после травмы. К середине игрового отрезка подопечные Олега Браташа удвоили преимущество усилиями Сергея Шумакова. Однако в конце всё того же первого периода хозяева отыграли одну шайбу, в меньшинстве отличился Данил Романцев. Следующие голы зрители увидели лишь в третьем периоде, когда на гол Романцева также в меньшинстве ответил Андрей Алтыбармакян. Спустя несколько минут Кёртис Валк вновь сократил отставание «Автомобилиста» до одной шайбы. Лишь за 43 секунды до конца встречи игроки «Автомобилиста», находясь в меньшинстве и сняв вратаря, сумели сравнять счёт благодаря голу Стефана Да Косты.

В овертайме защитник «Лады» Максим Березин точным броском принёс победу своей команде.

Таким образом, «Лада», набрав 61 очко в 52 матчах, сохраняет за собой шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист» (62) — на четвёртой позиции.

Читайте также
Автомобилист
3:4ОТ
1:2, 0:0, 2:1
Лада
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Железный Овечкин! Не заметил травму и набрал очки в пятом матче подряд
Махачеву выдумали травму? В UFC впустую тратят талант нашего чемпиона
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь