Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» и одержало пятую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 6:1 победило нижегородское «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в присутствии 9 769 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Игорь Чернышов (1-я минута), Дмитрий Рашевский (4), Седрик Пакетт (4, 34, 40) и Игорь Ожиганов (38). У проигравших отличился Михаил Орлов (32).

Благодаря трем набранным очкам форвард столичного клуба Никита Гусев возглавил список бомбардиров нынешнего сезона. Теперь на счету нападающего 66 очков в 51 матче. Гусев обошел форварда московского «Спартака» Николая Голдобина, в активе которого 63 очка (30 шайб + 33 голевые передачи) по итогам 51 игры.

«Динамо» продлило победную серию до пяти матчей. В последний раз команда проигрывала 30 декабря на выезде ярославскому «Локомотиву» (0:2). «Динамо» возглавило турнирную таблицу регулярного чемпионата, набрав 72 очка в 51 встрече. В следующей игре московский клуб 18 января примет нижнекамский «Нефтехимик».