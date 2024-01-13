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20:29 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» и одержало пятую победу подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:1.

Динамо М
ТорпедоКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 6:1 победило нижегородское «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в присутствии 9 769 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Игорь Чернышов (1-я минута), Дмитрий Рашевский (4), Седрик Пакетт (4, 34, 40) и Игорь Ожиганов (38). У проигравших отличился Михаил Орлов (32).

Благодаря трем набранным очкам форвард столичного клуба Никита Гусев возглавил список бомбардиров нынешнего сезона. Теперь на счету нападающего 66 очков в 51 матче. Гусев обошел форварда московского «Спартака» Николая Голдобина, в активе которого 63 очка (30 шайб + 33 голевые передачи) по итогам 51 игры.

«Динамо» продлило победную серию до пяти матчей. В последний раз команда проигрывала 30 декабря на выезде ярославскому «Локомотиву» (0:2). «Динамо» возглавило турнирную таблицу регулярного чемпионата, набрав 72 очка в 51 встрече. В следующей игре московский клуб 18 января примет нижнекамский «Нефтехимик».

«Торпедо» потерпело четвертое поражение в последних шести матчах. Нижегородская команда с 61 очком после 50 матчей располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» проведет следующую встречу дома 16 января с лидером Восточной конференции магнитогорским «Металлургом».

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Динамо М
6:1
0:0, 0:0, 0:0
Торпедо
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