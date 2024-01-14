Дубль Берлёва помог «Адмиралу» взять уверенный реванш у «Сибири»

Хоккей, КХЛ, Неделя 1914.01.2024, 10:00 (МСК UTC+3)Фетисов Арена, 4025 зрителей
|Леонид Тамбиев
|Сергей Кривокрасов
|Василий Демченко
|Денис Костин
|24:18
|Максим Чудинов
|30:56
|Антон Берлев(Александр Горшков, Марк Янчевский)
|37:39
|Павел Гоголев
|37:47
|Антон Берлев(Дмитрий Завгородний, Никита Аноховский)
|40:36
|Александр Шевченко(Никита Аноховский)
|41:57
|Алексей Яковлев
|43:05
|Прохор Корбит(Клифф Пу, Даниил Гутик)
|48:24
|Никита Аноховский
|50:01
|Энди Андреофф(Тэйлор Бек, Тревор Мерфи)
|50:38
|Кирилл Петьков(Юрий Паутов, Клифф Пу)
|57:10
|Тревор Мерфи(Энди Андреофф, Иван Климович)
|57:58
|Александр Горшков
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Николай Акузовский(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Павел Овчинников(Россия, Москва)