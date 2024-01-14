Минские динамовцы на своем льду нанесли поражение «Трактору»

Третьим соперником «зубров» по ходу текущей домашней серии стал коллектив из топ-5 Восточной конференции — челябинский «Трактор». Стартовый период, как и во многих недавних матчах «Динамо», проходил с преимуществом нашей команды, но напор на чужие ворота удалось конвертировать только в один гол: на 13-й минуте при участии Егора Борикова и Романа Горбунова счет открыл Павел Денисов. В начале следующей трети хозяева удвоили перевес, голевую атаку вновь организовала вторая пятерка минчан — на этот раз забросил уже Горбунов, реализовав выход один на один после паса Вадима Мороза. Свои владения на замке динамовцы держали вплоть до середины заключительной трети, когда с четвертой попытки игроки «Трактора» все же отличились в большинстве и сократили отставание до минимума. Сделать больше челябинцам не позволил голкипер «зубров» Алексей Колосов, а на последних секундах Даниил Сотишвили успел поразить пустые ворота гостей. В итоге 3:1, минчане сильнее. Эта победа стала для подопечных Дмитрия Квартальнова третьей в пяти матчах 2024 года.