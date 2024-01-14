Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Рейнджерс
Вашингтон
21
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Трактор
31
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Ак Барс
01
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Витязь
12
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
СКА
32
Хоккей. КХЛ
14:00
Спартак
Металлург Мг
26
Хоккей. КХЛ
14:00
Куньлунь РС
Салават Юлаев
35
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Сибирь
52
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17:10
Динамо Мн
Трактор
31
17:00
Нефтехимик
Ак Барс
01
17:00
Локомотив
Витязь
12
17:00
Северсталь
СКА
32
14:00
Спартак
Металлург Мг
26
14:00
Куньлунь РС
Салават Юлаев
35
10:00
Адмирал
Сибирь
52
13.01
Динамо М
Торпедо
61
Хоккей. КХЛ. Все результаты
20:24 (мск), источник: БЕЛТА

Минские динамовцы на своем льду нанесли поражение «Трактору»

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Трактор
Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Третьим соперником «зубров» по ходу текущей домашней серии стал коллектив из топ-5 Восточной конференции — челябинский «Трактор». Стартовый период, как и во многих недавних матчах «Динамо», проходил с преимуществом нашей команды, но напор на чужие ворота удалось конвертировать только в один гол: на 13-й минуте при участии Егора Борикова и Романа Горбунова счет открыл Павел Денисов. В начале следующей трети хозяева удвоили перевес, голевую атаку вновь организовала вторая пятерка минчан — на этот раз забросил уже Горбунов, реализовав выход один на один после паса Вадима Мороза. Свои владения на замке динамовцы держали вплоть до середины заключительной трети, когда с четвертой попытки игроки «Трактора» все же отличились в большинстве и сократили отставание до минимума. Сделать больше челябинцам не позволил голкипер «зубров» Алексей Колосов, а на последних секундах Даниил Сотишвили успел поразить пустые ворота гостей. В итоге 3:1, минчане сильнее. Эта победа стала для подопечных Дмитрия Квартальнова третьей в пяти матчах 2024 года.

Столичный клуб продолжает занимать восьмое место в таблице Западной конференции, набрав 49 очков за 49 игр. Отставание «зубров» от идущего на данный момент седьмым московского ЦСКА составляет 7 пунктов. Отрыв минчан от девятого «Витязя» — 9 баллов. В текущей домашней серии нашей команде осталось провести два матча — оба против еще одного конкурента за место в плей-офф «Куньлуня». Встречи «Динамо» с китайским коллективом из Мытищ пройдут на «Минск-Арене» 16 и 17 января.

Динамо Мн
3:1
1:0, 1:0, 1:1
Трактор
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь