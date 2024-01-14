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14 января, источник: Чемпионат.com

Форменная катастрофа «Спартака» и сенсационные поражения СКА и «Локомотива». Итоги дня КХЛ

«Салават Юлаев» победил в ярком матче в Мытищах, а «Адмирал» крупно обыграл «Сибирь».

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Источник: Чемпионат.com

14 января в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось семь матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших матчах.

КХЛ 2023-2024
Неделя 19, 14.01.2024, 10:00

Адмирал5Сибирь2

Счёт в матче на 31-й минуте открыл нападающий «Адмирала» Антон Берлёв. Под занавес второго периода форвард оформил дубль и удвоил преимущество хозяев. На старте третьего периода «Адмирал» увеличил своё преимущество благодаря голам Александра Шевченко и Прохора Корбита. «Сибири» удалось размочить счёт благодаря голу в большинстве Энди Андреоффа. Пятую шайбу владивостокцев забросил Кирилл Петьков.

КХЛ 2023-2024
Неделя 19, 14.01.2024, 14:00

Куньлунь РС3Салават Юлаев5

Уже к середине первого периода гости вели в счёте с преимуществом в три шайбы — отличились Никита Зоркин, Сергей Шмелёв и Николай Кулёмин. Однако до конца этого игрового отрезка игроки «Куньлуня» сумели сократить отставание до минимума усилиями Джемела Смита и Тайлера Граоваца. На старте второго периода Павел Коледов вернул уфимцам перевес в два гола.

Уже ближе к концу третьего периода Брэндон Макмиллан вновь восстановил отставание «Куньлуня» в одну шайбу. Установил окончательный счёт в матче нападающий «Салавата» Владислав Ефремов, поразивший пустые ворота и снявший вопросы о победителе в этой игре.

КХЛ 2023-2024
Неделя 19, 14.01.2024, 14:00

Спартак2Металлург Мг6

В составе «Металлурга» дублями отметились Никита Михайлис и Данила Юров, ещё по одной шайбе забросили Денис Зернов и Даниил Вовченко. У «Спартака» отличились Николай Голдобин и Максим Цыплаков.

40-летний нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук впервые вышел на лёд в качестве альтернативного капитана красно-белых. Проведя на льду 17 минут 3 секунды, Илья не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-2». В его активе лишь два броска в створ ворот. У «Спартака», таким образом, стало шесть поражений подряд. В последних двух матчах москвичи пропустили более пяти шайб.

При этом Голдобин забросил 31-ю шайбу в сезоне и установил новый клубный рекорд в российской истории по забитым голам за сезон в элитном дивизионе страны. 30 лет назад, в сезоне-1993/1994, Александр Селиванов забросил за «Спартак» 30 шайб. Напомним, исторический рекорд «Спартака» принадлежит Александру Якушеву, забившему сразу 50 голов в чемпионском сезоне-1968/1969.

КХЛ 2023-2024
Неделя 19, 14.01.2024, 17:00

Северсталь3СКА2

Счёт в матче был открыт в конце первого периода нападающим «Северстали» Никитой Коростелёвым. Уже через 30 секунд после этого события форвард хозяев Егор Степанов укрепил преимущество в счёте — 2:0. Лишь в середине встречи игроки СКА ответили своей первой шайбой, которую забросил Арсений Грицюк.

На последней минуте встречи команды успели обменяться заброшенными шайбами — у «Северстали» шайбу в пустые ворота отправил Давид Думбадзе, а за несколько секунд до конца у СКА вновь успел отличиться Грицюк, оформивший дубль. Но этот гол уже не мог помешать хозяевам одержать пятую победу подряд.

КХЛ 2023-2024
Неделя 19, 14.01.2024, 17:00

Локомотив1Витязь2

Счёт в этой игре был открыт лишь на старте второго периода — отличился нападающий «Витязя» Иван Воробьёв. К середине этого же игрового отрезка канадец Джереми Рой укрепил преимущество команды Дмитрия Рябыкина, отметившись голом в меньшинстве. Болельщикам «Локомотива» же пришлось ждать первого гола в исполнении своей команды до последней минуты, когда отличился Александр Полунин. Однако на большее хозяевам времени не хватило.

КХЛ 2023-2024
Неделя 19, 14.01.2024, 17:00

Нефтехимик0Ак Барс1

Автором единственной заброшенной шайбы в этой встрече стал нападающий казанцев Дмитрий Кагарлицкий, отличившийся в первые минуты матча.

Вратарь казанского «Ак Барса» Тимур Билялов отразил все 27 бросков по воротам, отыграв шестой матч «на ноль» и 30-й в КХЛ. Его визави из «Нефтехимика» Андрей Тихомиров совершил 29 сейвов.

КХЛ 2023-2024
Неделя 19, 14.01.2024, 17:10

Динамо Мн3Трактор1

Счёт в матче открыт защитник минского клуба Павел Денисов в середине первого периода. На старте второго периода «Динамо» укрепило своё преимущество после заброшенной шайбы Романа Горбунова. Единственную шайбу «Трактора» зрители увидели лишь в третьем периоде — в большинстве отличился нападающий Виталий Кравцов. Точку в этой игре поставил гол в пустые ворота нападающего минчан Даниила Сотишвили на последней минуте встречи.

Егор Торишный

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