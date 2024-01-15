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00:56 (мск), источник: Sport24

Квартальнов — о победе минского «Динамо»: «Думаю, мы целостно сыграли, довольны этой победой, очень хорошая игра»

Дмитрий Квартальнов, главный тренер «Динамо» Минск, подвел итоги матча КХЛ против «Трактора».

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Источник: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

"Для нас игра хорошо сложилась, думаю, мы контролировали ее. Единственный минус, что все-таки дали соперникам реализовать большинство, там есть игроки, которые умеют это делать. Думаю, мы целостно сыграли, довольны этой победой, очень хорошая игра.

Гол Даниила Сотишвили? Наверное, не он один растет. Если говорить откровенно, состав, который был в голове перед сезоном и тот, что есть сейчас — совершенно другая картинка. Местные пацаны — молодцы, они растут, для этих ребят буква «Д» многое значит.

Отсутствие Тимофея Ковгорени? У него серьезная травма, он пока лечится, мы его ждем. Его габариты, его данные нам очень нужны и пригодятся", — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.

Динамо Мн
3:1
1:0, 1:0, 1:1
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