Квартальнов — о победе минского «Динамо»: «Думаю, мы целостно сыграли, довольны этой победой, очень хорошая игра»

"Для нас игра хорошо сложилась, думаю, мы контролировали ее. Единственный минус, что все-таки дали соперникам реализовать большинство, там есть игроки, которые умеют это делать. Думаю, мы целостно сыграли, довольны этой победой, очень хорошая игра.

Гол Даниила Сотишвили? Наверное, не он один растет. Если говорить откровенно, состав, который был в голове перед сезоном и тот, что есть сейчас — совершенно другая картинка. Местные пацаны — молодцы, они растут, для этих ребят буква «Д» многое значит.