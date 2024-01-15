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19:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл четвертый матч подряд в КХЛ

Столичный «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил на своем льду «Ладе», сообщают Vesti.kz. Встреча в Астане завершилась со счетом 3:0 в пользу тольяттинцев.

Барыс
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Источник: ХК "Барыс"

Шайбы на счету Никиты Попугаева (11 минута), Андрея Алтыбармакяна (31) и Троя Джозефса (39).

У «Барыса» после этого матча серия из четырех поражений подряд. Астанчане ранее уступили в играх с казанским «Ак Барсом» (0:1 Б), уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:5) и челябинским «Трактором» (1:5).

В следующей встрече «Барыс» 16 января примет в Астане «Салават Юлаев».

Барыс
0:3
0:1, 0:2, 0:0
Лада
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