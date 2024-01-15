«Барыс» проиграл четвертый матч подряд в КХЛ
Столичный «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил на своем льду «Ладе», сообщают Vesti.kz. Встреча в Астане завершилась со счетом 3:0 в пользу тольяттинцев.
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Столичный «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил на своем льду «Ладе», сообщают Vesti.kz. Встреча в Астане завершилась со счетом 3:0 в пользу тольяттинцев.
Шайбы на счету Никиты Попугаева (11 минута), Андрея Алтыбармакяна (31) и Троя Джозефса (39).
У «Барыса» после этого матча серия из четырех поражений подряд. Астанчане ранее уступили в играх с казанским «Ак Барсом» (0:1 Б), уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:5) и челябинским «Трактором» (1:5).
В следующей встрече «Барыс» 16 января примет в Астане «Салават Юлаев».