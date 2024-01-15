Суперкамбэк «Автомобилиста», ЦСКА готовится начать плей-офф в гостях. Итоги дня в КХЛ

15 января в рамках регулярки КХЛ состоялось две игры. Коротко подводим их итоги.

КХЛ 2023-2024 Неделя 20, 15.01.2024, 16:30 Барыс 0 Лада 3

В Астане «Барыс» принимал «Ладу», которая ещё не гарантировала себе место в плей-офф и нуждается в набранных очках после не слишком удачного отрезка на стыке календарных годов. Тольяттинцы открыли счёт в середине первого периода — отличился недавно восстановившийся после травмы Никита Попугаев. А во втором отрезке «Лада» щепетильно подошла к своим моментам и предрешила исход игры благодаря ещё двум шайбам в исполнении Алтыбармакяна и Джозефса.

«Барыс» выглядел небезнадёжно, создавал острые моменты, но Владислав Подъяпольский сегодня предстал стеной для казахстанского нападения. Голкипер «Лады» отразил 25 бросков, внеся большой вклад в итоговый успех.

КХЛ 2023-2024 Неделя 20, 15.01.2024, 17:00 Автомобилист 3 ЦСКА 2

«Автомобилист» и ЦСКА уже в первом периоде забили три гола на двоих. У армейцев отличились Каменев и Окулов, классно подставивший клюшку под бросок Нестерова, а единственную шайбу хозяев в этом отрезке забросил Мэйсек. До перерыва немец отметился ещё и яркой дракой с Барабошей: бой форвард «Автомобилиста» проиграл, зато вступился за партнёра, которого Барабоша снёс до этого подножкой.

Во втором и третьем периоде ЦСКА старался грамотно играть по счёту, и большую часть времени у армейцев это получалось, но в концовке «Автомобилист» перевернул всё с ног на голову. На 54-й минуте Обидин забил Федотову с пятачка, замкнув классный пас Хрипунова. А затем уральцы получили большинство, и на его исходе шикарный бросок с ходу удался Денису Баранцеву. В оставшееся время «Автомобилист» сумел практически без нервотрёпки довести дело до победы, ЦСКА уступил во второй встрече подряд.

Что изменилось в турнирной таблице

«Барыс» остался на последнем месте Востока, сохраняя лишь теоретические шансы на плей-офф. «Лада» поднялась на пятую позицию в конференции, обойдя «Трактор» и увеличив отрыв от «Ак Барса». Впрочем, по потерянным очкам тольяттинцы остаются седьмыми. «Автомобилист», победив, не дал «Ладе» обойти и себя, а также на расстояние одного очко приблизился к топ-3 Востока, который замыкает «Салават Юлаев». При этом у уфимцев сыграно на три матча меньше.

На Западе ЦСКА упустил возможность обойти «Северсталь» и остался на седьмом месте конференции, при этом уже имея одинаковое количество матчей с череповчанами. Всё реальнее становится вероятность того, что действующие чемпионы начнут плей-офф не на домашней площадке.