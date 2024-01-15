Фанаты «Спартака» заявили, что не видят пользы в переходе Ковальчука

Ковальчук подписал контракт со «Спартаком» в декабре. 40-летний форвард успел провести за «красно-белых» 7 матчей, в которых набрал 4 очка (3 шайбы + 1 передача). При этом после того, как олимпийский чемпион дебютировал за «Спартак» в нынешнем сезоне, столичная команда одержала всего две победы при семи поражениях.

В своем заявлении, опубликованном в Telegram-канале спартаковского объединения «Ультра», болельщики припомнили Ковальчуку, что тот ранее дважды отказался возвращаться в «Спартак» из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) во время локаутов в заокеанской лиге, выбирая «Ак Барс», подмосковный «Химик» и петербургский СКА, за который потом еще выступал после разрыва контракта с «Нью-Джерси Девилз».

«По итогу можем сказать, что мы не видим никакой пользы в приходе Ковальчука в наш клуб. Скорее наоборот. Более того, мы считаем, что его поступки сказали за него всё. Когда вместо того, чтобы на несколько месяцев осчастливить болельщиков в Сокольниках, ты выбираешь огромные контракты (важно, что мы говорим о локаутах, где играть в российских клубах приходится не так долго) — это не делает тебя человеком чести и достоинства, с которыми ассоциируется истинный спартаковец», — говорится в заявлении.