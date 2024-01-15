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15 января, источник: Спорт РИА Новости

Фанаты «Спартака» заявили, что не видят пользы в переходе Ковальчука

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Активные болельщики «Спартака» выступили с заявлением по поводу игры за команду хоккеиста Ильи Ковальчука, в котором отметили, что не видят пользы в его переходе, но не будут призывать к каким-либо акциям против него.

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Источник: Пресс-служба "Спартака"

Ковальчук подписал контракт со «Спартаком» в декабре. 40-летний форвард успел провести за «красно-белых» 7 матчей, в которых набрал 4 очка (3 шайбы + 1 передача). При этом после того, как олимпийский чемпион дебютировал за «Спартак» в нынешнем сезоне, столичная команда одержала всего две победы при семи поражениях.

В своем заявлении, опубликованном в Telegram-канале спартаковского объединения «Ультра», болельщики припомнили Ковальчуку, что тот ранее дважды отказался возвращаться в «Спартак» из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) во время локаутов в заокеанской лиге, выбирая «Ак Барс», подмосковный «Химик» и петербургский СКА, за который потом еще выступал после разрыва контракта с «Нью-Джерси Девилз».

«По итогу можем сказать, что мы не видим никакой пользы в приходе Ковальчука в наш клуб. Скорее наоборот. Более того, мы считаем, что его поступки сказали за него всё. Когда вместо того, чтобы на несколько месяцев осчастливить болельщиков в Сокольниках, ты выбираешь огромные контракты (важно, что мы говорим о локаутах, где играть в российских клубах приходится не так долго) — это не делает тебя человеком чести и достоинства, с которыми ассоциируется истинный спартаковец», — говорится в заявлении.

«В любом случае, ситуация в хоккейном клубе сейчас располагает к тому, чтобы спартаковские болельщики гнали парней вперёд от матча к матчу! Мы не собираемся призывать вас к каким-либо действиям против Ковальчука — сейчас это попросту неуместно», — отмечается в сообщении.

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