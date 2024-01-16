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19:24 (мск), источник: Vesti.kz

Сенсацией завершился матч «Барыса» после четырех поражений в КХЛ

Столичный «Барыс» провел матч регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева», сообщают Vesti.kz.

Салават Юлаев
БарысКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Барыс"

Встреча в Астане завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу «Барыса».

Астанчане на седьмой минуте вышли вперед после шайбы Дмитрия Гуркова. В дебюте второго периода на 21-й минуте Кирилл Савицкий удвоил преимущество астанчан. Гости благодаря шайбе Михаила Науменкова отыгрались за десять секунд до окончания периода. Второй гол «Салават Юлаев» организовал в середине третьего периода, когда на 49-й минуте отличился Николай Кулемин.

В овертайме счет не изменился. В серии буллитов победу «Барысу» принес Понтус Оберг.

Следующий матч «Барыс» проведет 19 января на своем льду против ЦСКА.

Барыс
3:2Б
1:0, 1:1, 0:1, 0:0
Салават Юлаев
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