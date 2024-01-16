Сенсацией завершился матч «Барыса» после четырех поражений в КХЛ

Встреча в Астане завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу «Барыса».

Астанчане на седьмой минуте вышли вперед после шайбы Дмитрия Гуркова. В дебюте второго периода на 21-й минуте Кирилл Савицкий удвоил преимущество астанчан. Гости благодаря шайбе Михаила Науменкова отыгрались за десять секунд до окончания периода. Второй гол «Салават Юлаев» организовал в середине третьего периода, когда на 49-й минуте отличился Николай Кулемин.