Сенсацией завершился матч «Барыса» после четырех поражений в КХЛ
Столичный «Барыс» провел матч регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева», сообщают Vesti.kz.
Салават Юлаев
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Столичный «Барыс» провел матч регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева», сообщают Vesti.kz.
Встреча в Астане завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу «Барыса».
Астанчане на седьмой минуте вышли вперед после шайбы Дмитрия Гуркова. В дебюте второго периода на 21-й минуте Кирилл Савицкий удвоил преимущество астанчан. Гости благодаря шайбе Михаила Науменкова отыгрались за десять секунд до окончания периода. Второй гол «Салават Юлаев» организовал в середине третьего периода, когда на 49-й минуте отличился Николай Кулемин.
В овертайме счет не изменился. В серии буллитов победу «Барысу» принес Понтус Оберг.
Следующий матч «Барыс» проведет 19 января на своем льду против ЦСКА.