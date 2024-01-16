Тренер «Барыса» прокомментировал сенсационную победу над «Салаватом Юлаевым»

Источник: ХК "Барыс"

Встреча в Астане завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу «Барыса».

— В первую очередь, хочу поздравить болельщиков с победой и извиниться за вчерашнюю неубедительную игру нашей команды. Сегодня поговорили с ребятами, сделали выводы. Довели до них, что мы играем для болельщиков, которые приходят, поддерживают команду. Попросили сыграть мобильно против хорошей, организованной, быстрой команды. В принципе ребята выполнили задание, хорошо отработали, самоотверженно. Много было блокированных бросков. Хорошо играли в атаке. Нам эта победа была необходима.

— На протяжении всего матча вы играли в три звена, почему?

— Мы играли на результат, с этой командой мы не стали рисковать. В Уфе мы молодых наших ребят выпускали. Они пропустили необязательный гол. Они минуту сорок не могли выйти из зоны и получили второй гол. Сегодня план на игру сработал. Победа есть победа, поэтому, я думаю, что мы сделали правильные выводы и правильно поступили.

— Игры два дня подряд. Сказывалась ли усталость?

— Усталости не было. Поражения не дают уверенности, и когда поражения — тяжелее восстанавливаться. А когда команда побеждает, восстанавливаются игроки намного быстрее, потому что положительные эмоции от игры получают. Но, к сожалению, не всегда бывают хорошие игры. Сегодня хорошо парни отработали. Болельщики молодцы, хорошо поддерживали. Особенно в конце, мы играли не три на четыре, а четыре на четыре при такой поддержке. Большое им спасибо!

— Вчера Вы говорили про травму Шестакова, сегодня он вышел в дополнительной защите. Какого рода у него травма?

— Стрелки не разошлись, они с Кириллом (Савицким — авт.) на синей линии встретили друг друга. Зато он сейчас симпатичный, такой красивый парень стал. Здорово отработал сегодня. У нас сейчас Алекс Грант получил травму, поедет на рентген. Победы не даются просто так.

— Ансар Шайхмедденов вернулся после довольно долгого простоя в КХЛ. Как оцените две его игры?

— Вчера было немножко тяжеловато ему. Я считаю, что в третьем периоде он уже почувствовал уверенность. Сегодня вообще здорово выглядел, добавил своей энергии, динамики. Я думаю, с каждой игрой он будет прибавлять. Нам он нужен, и он очень хорошо помогал команде.

Благодаря этой победе, астанчане покинули последнюю 12-ю строчку в таблице Восточной конференции. Теперь у команды Олега Болякина 42 очка после 51 матча. У «Салавата Юлаева» 66 баллов после 51 игры и третье место на «Востоке». Перед этой встречей «Барыс» проиграл четыре матча кряду.