«Локомотив» стал первым участником плей-офф КХЛ

Во вторник «Локомотив» со счетом 4:2 обыграл нижнекамский «Нефтехимик», а подмосковный «Витязь» уступил московскому «Спартаку» (1:2) и лишился шансов обойти ярославскую команду в таблице.

«Локомотив» набрал 72 очка после 51 матча и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» располагается на 9-й строчке Запада с 38 очками в 51 игре. В регулярном чемпионате каждая команда проведет 68 игр, в плей-офф выйдут по восемь лучших команд из каждой конференции. «Витязь» может догнать «Локомотив» по набранным очкам, но не опередит команду из Ярославля по количеству побед в основное время.