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16 января, источник: ТАСС

«Локомотив» стал первым участником плей-офф КХЛ

ТАСС, 16 января. Ярославский «Локомотив» стал первой командой Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обеспечившей себе выход в плей-офф турнира.

Локомотив
Витязь
НефтехимикКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Во вторник «Локомотив» со счетом 4:2 обыграл нижнекамский «Нефтехимик», а подмосковный «Витязь» уступил московскому «Спартаку» (1:2) и лишился шансов обойти ярославскую команду в таблице.

«Локомотив» набрал 72 очка после 51 матча и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» располагается на 9-й строчке Запада с 38 очками в 51 игре. В регулярном чемпионате каждая команда проведет 68 игр, в плей-офф выйдут по восемь лучших команд из каждой конференции. «Витязь» может догнать «Локомотив» по набранным очкам, но не опередит команду из Ярославля по количеству побед в основное время.

Лучшим результатом «Локомотива» в КХЛ был выход в финал Кубка Гагарина в 2009 году. Тогда команда со счетом 3−4 в серии уступила казанскому «Ак Барсу». Ярославцы принимали участие в плей-офф во всех чемпионатах КХЛ, кроме сезона-2011/12, когда команда не выступала в лиге из-за трагедии, случившейся 7 сентября 2011 года.

Локомотив
4:2
0:0, 2:1, 2:1
Нефтехимик
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