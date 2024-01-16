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21:56 (мск), источник: БЕЛТА

Хет-трик Энаса принес минскому «Динамо» уверенную победу над «Куньлунем»

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали третью победу в текущей серии игр на родном льду в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Источник: БЕЛТА

Четвертым по ходу домашней серии соперником подопечных Дмитрия Квартальнова стал один из преследователей «зубров» в гонке за плей-офф — «Куньлунь Ред Стар». Стартовая треть проходила с заметным преимуществом хозяев, но в итоге закончилась вничью (1:1). Начало успеху «зубров» положило первое звено команды: Александр Волков и Таннер Фриц выступили ассистентами Сэма Энаса. Хоккеисты из Мытищ сравняли цифры за две минуты до отправления в раздевалки.

В середине второго периода минчане получили шанс снова выйти в лидеры, но Энас не реализовал штрафной бросок. Тем не менее в этом игровом отрезке без заброшенной шайбы «зубры» не остались — за сорок секунд до ухода на перерыв отличился Даниил Сотишвили, причем сделав это при игре в меньшинстве. В самом начале заключительной 20-минутки более комфортное преимущество «Динамо» подарил Даниил Липский, а немногим позже Энас все-таки оформил дубль, а затем и первый за команду хет-трик. Итоговый счет — 5:1.

Эта победа стала для наших хоккеистов четвертой в шести январских матчах. Благодаря этому успеху «зубры» сократили отставание от идущего на седьмом месте Запада ЦСКА до пяти очков: у москвичей 56 баллов, у минчан — 51 после пятидесяти игр сезона. К тому же «Динамо» до тринадцати очков увеличило отрыв от «Витязя», который идет в конференции девятым. Пятый и заключительный матч домашней серии столичный клуб проведет уже завтра, в соперниках — снова «Куньлунь». Вторая за два дня встреча «зубров» и «драконов» стартует на «Минск-Арене» в 19.30.

Динамо Мн
5:1
1:1, 1:0, 3:0
Куньлунь РС
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