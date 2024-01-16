Квартальнов — о победе «Динамо» Минск: Анаса поздравили с хет-триком, дали шапочку ему. Сомбреро

"Доволен, конечно, победой, третий период хороший. Два периода была напряженная игра, здорово, что наш мальчишка белорус перевернул игру. Обольщаться не стоит, завтра важный матч. Восстановимся и вечером опять игра. Не надо заниматься шапкозакидательским настроением. Мы первый раз за сезон забили в Минске пять голов, правильно? Радует, что забили в большинстве, меньшинстве, во всех компонентах игры. Хорошо, что Анас забил три гола, это прекрасно, помогает команде. Анаса поздравили с хет-триком, дали шапочку ему. Сомбреро. Ой, что-то меня понесло… Для Сэма это нормально, он умеет играть и забивать. Да, начало у него не складывалось, но это нормально. Он сформировавшийся хоккеист, за этим мы его и брали.