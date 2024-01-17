«Барыс» сообщил болельщикам плохую новость

На протяжении всей своей карьеры форвард выступал в Северной Америке. В 2011 году был задрафтован «Ванкувером» и сыграл, в итоге, в Национальной хоккейной лиге 13 матчей. Также он защищал цвета фарм-клуба «Оттавы» «Белвилля». А до перехода в «Барыс» играл за «Чикаго Вулвз». За 53 встречи в регулярном чемпионате АХЛ заработал 22 (11+11) балла.