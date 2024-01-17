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08:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» сообщил болельщикам плохую новость

Американский нападающий «Барыса» Джозеф ЛаБейт получил повреждение по ходу последней выездной серии команды, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу астанчан.

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Источник: ХК "Барыс"

«После прохождения дополнительного медицинского обследования игрок переведен в список травмированных. В текущем регулярном чемпионате ЛаБейт сыграл 41 матч и записал в свой актив 15 (6+9) очков», — говорится в заявлении клуба.

Также в лазарете «Барыса» находятся Эдвард Паскуале, Роман Старченко, Алихан Асетов и Батырлан Муратов.

Напомним, ЛаБейт перешел в казахстанский клуб летом прошлого года, подписав соглашение до 30 апреля 2024-го.

На протяжении всей своей карьеры форвард выступал в Северной Америке. В 2011 году был задрафтован «Ванкувером» и сыграл, в итоге, в Национальной хоккейной лиге 13 матчей. Также он защищал цвета фарм-клуба «Оттавы» «Белвилля». А до перехода в «Барыс» играл за «Чикаго Вулвз». За 53 встречи в регулярном чемпионате АХЛ заработал 22 (11+11) балла.

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