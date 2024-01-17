«Барыс» сообщил болельщикам плохую новость
Американский нападающий «Барыса» Джозеф ЛаБейт получил повреждение по ходу последней выездной серии команды, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу астанчан.
Американский нападающий «Барыса» Джозеф ЛаБейт получил повреждение по ходу последней выездной серии команды, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу астанчан.
«После прохождения дополнительного медицинского обследования игрок переведен в список травмированных. В текущем регулярном чемпионате ЛаБейт сыграл 41 матч и записал в свой актив 15 (6+9) очков», — говорится в заявлении клуба.
Также в лазарете «Барыса» находятся Эдвард Паскуале, Роман Старченко, Алихан Асетов и Батырлан Муратов.
Напомним, ЛаБейт перешел в казахстанский клуб летом прошлого года, подписав соглашение до 30 апреля 2024-го.
На протяжении всей своей карьеры форвард выступал в Северной Америке. В 2011 году был задрафтован «Ванкувером» и сыграл, в итоге, в Национальной хоккейной лиге 13 матчей. Также он защищал цвета фарм-клуба «Оттавы» «Белвилля». А до перехода в «Барыс» играл за «Чикаго Вулвз». За 53 встречи в регулярном чемпионате АХЛ заработал 22 (11+11) балла.