«Авангард» обыграл ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Прохоркин (14-я минута), Игорь Мартынов (15), Никита Холодилин (19) и Томаш Юрчо (60). У проигравших отличился Сергей Плотников (35). На 18-й минуте американский нападающий «Авангарда» Рид Буше не реализовал буллит. На 34-й минуте форвард ЦСКА Михаил Григоренко не смог забросить шайбу, исполняя штрафной бросок.

Буше отметился голевой передачей в эпизоде с победной шайбой и побил рекорд «Авангарда» по результативности за один регулярный чемпионат КХЛ. Американец набрал 62 (35 заброшенных шайб + 27 результативных передач) очка и превзошел достижение чеха Романа Червенки. Он в сезоне-2010/11 набрал 61 (31+30) очко.

Перед началом матча состоялась церемония поднятия под своды арены в Омске именного стяга чемпиона мира 2012 года Александра Попова. С 1998 по 2016 год нападающий выступал за «Авангард», а затем до 2022 года играл за ЦСКА. С октября 2022 года он входит в тренерский штаб армейцев. В составе «Авангарда» Попов стал чемпионом России (2004) и победителем Кубка европейских чемпионов (2005). Выступая за ЦСКА, хоккеист выиграл два Кубка Гагарина (2019, 2022).

«Авангард» одержал шестую победу подряд и с 73 очками после 51 матча занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА потерпел третье поражение подряд. Столичная команда набрала 56 очков в 51 игре и располагается на 7-й строчке в Западной конференции.