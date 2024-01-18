Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Монреаль
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Детройт
Хоккей. КХЛ
17.01
СКА
Амур
62
Хоккей. КХЛ
17.01
Динамо Мн
Куньлунь РС
25
Хоккей. КХЛ
17.01
Трактор
Северсталь
Б
01
Хоккей. КХЛ
17.01
Автомобилист
Адмирал
42
Хоккей. КХЛ
17.01
Авангард
ЦСКА
41
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17.01
СКА
Амур
62
17.01
Динамо Мн
Куньлунь РС
25
17.01
Трактор
Северсталь
Б
01
17.01
Автомобилист
Адмирал
42
17.01
Авангард
ЦСКА
41
16.01
Сочи
Ак Барс
31
16.01
Спартак
Витязь
21
16.01
Динамо Мн
Куньлунь РС
51
Хоккей. КХЛ. Все результаты
01:03 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» обыграл ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 17 января. Омский «Авангард» со счетом 4:1 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 011 зрителей.

Авангард
ЦСКАКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Прохоркин (14-я минута), Игорь Мартынов (15), Никита Холодилин (19) и Томаш Юрчо (60). У проигравших отличился Сергей Плотников (35). На 18-й минуте американский нападающий «Авангарда» Рид Буше не реализовал буллит. На 34-й минуте форвард ЦСКА Михаил Григоренко не смог забросить шайбу, исполняя штрафной бросок.

Буше отметился голевой передачей в эпизоде с победной шайбой и побил рекорд «Авангарда» по результативности за один регулярный чемпионат КХЛ. Американец набрал 62 (35 заброшенных шайб + 27 результативных передач) очка и превзошел достижение чеха Романа Червенки. Он в сезоне-2010/11 набрал 61 (31+30) очко.

Перед началом матча состоялась церемония поднятия под своды арены в Омске именного стяга чемпиона мира 2012 года Александра Попова. С 1998 по 2016 год нападающий выступал за «Авангард», а затем до 2022 года играл за ЦСКА. С октября 2022 года он входит в тренерский штаб армейцев. В составе «Авангарда» Попов стал чемпионом России (2004) и победителем Кубка европейских чемпионов (2005). Выступая за ЦСКА, хоккеист выиграл два Кубка Гагарина (2019, 2022).

«Авангард» одержал шестую победу подряд и с 73 очками после 51 матча занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА потерпел третье поражение подряд. Столичная команда набрала 56 очков в 51 игре и располагается на 7-й строчке в Западной конференции.

В следующем матче «Авангард» в гостях сыграет с московским «Спартаком», ЦСКА на выезде встретится с астанинским «Барысом». Оба матча пройдут 19 января.

Авангард
4:1
3:0, 0:1, 1:0
ЦСКА
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "С родителями одного из персонажей мы близко знакомы, мне по-человечески жалко их"
Чернышенко сказал, когда можно будет говорить о проведении в России новой Олимпиады
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь