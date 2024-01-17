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17 января, источник: Спорт РИА Новости

КХЛ лишила «Сибирь» четырех очков за нарушение регламента

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала новосибирскую «Сибирь» и лишила клуб четырех очков за нарушение лимита на легионеров, сообщается на официальном сайте организации.

СибирьКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Официальный сайт ХК "Сибирь"

Новосибирский клуб в своих первых четырех матчах текущего сезона выпускал на лед четырех легионеров: канадцев Тревора Мерфи, Энди Андреоффа, Тейлора Бека и россиянина Федора Гордеева, который имеет американское спортивное гражданство. Результаты всех соответствующих матчей были аннулированы, индивидуальная статистика хоккеистов сохранится.

«В соответствии с регламентом ответственность за контроль числа легионеров, заявляемых клубом на матч, лежит на клубе. Автоматизированная система проверка легитимности использования выбранных игроков для участия в матче не сработала. После идентификации нарушения была проведена дополнительная проверка установленного на сезон спортивного гражданства хоккеиста Федора Гордеева, имеющего российский паспорт. По итогам было подтверждено, что Гордеев не имеет права выступать за сборную России. При этом о легионерском статусе игрока Федора Гордеева клубу было известно во время заявки на сезон», — говорится в заявлении КХЛ.

Также КХЛ оштрафовала клуб. После снятия очков «Сибирь», занимавшая восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, с 51 очком в 52 матчах опустилась на девятую строчку.

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