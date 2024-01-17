Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Куньлуню» на финише домашней серии

В среду подопечные Дмитрия Квартальнова во второй раз за два дня принимали «Куньлунь Ред Стар». Встреча накануне закончилась уверенной победой «Динамо» со счетом 5:1, но сегодня игра пошла совсем по другому сценарию. Правда, начиналось все для «зубров» как нельзя лучше — уже к одиннадцатой минуте матча минчане повели 2:0 благодаря голам Дмитрия Дерябина и Даниила Сотишвили. Нападающий отличился в третьем поединке кряду, а для защитника эта шайба стала первой в текущем сезоне.

Спустя две минуты после голевых атак хоккеисты команд устроили на льду массовую потасовку, по итогам которой большие штрафы получили капитан «Динамо» Андрей Стась и форвард «Ред Стар» Брэндон Йип. Эта стычка стала своеобразным переломом, после которого инициатива в матче начала переходить к «Куньлуню». Еще до ухода на перерыв гости отыграли одну шайбу, а во втором периоде сравняли цифры. Все решилось в заключительной трети, где у «зубров» не получилось ничего, а соперник забросил сразу трижды и в итоге праздновал успех со счетом 5:2.



Таким образом, в первой домашней серии нового года минское «Динамо» одержало три победы (над «Спартаком», «Трактором» и «Куньлунем»), а также потерпело поражения от «Торпедо» и «Куньлуня». Зубры с 51 баллом продолжают занимать восьмое место в Западной конференции КХЛ, отрыв от «Ред Стар» сократился до 11 очков. Далее нашу команду ожидает четырехматчевая выездная серия, которую минчане откроют 20 января поединком с московскими одноклубниками.