Квартальнов: «Динамо» ждало, что «Куньлунь» развалится. Думали, что мы очень серьезные мастера, но это не так"

"Было хорошее начало, но та пятиминутка в большинстве должна была приблизить нас к победе, а получилось так, что перевернула игру в поражение. Сыграли вальяжно, ощущение, будто очень серьезные мастера, но мы не такие, нам нужно многому учиться. Всего один бросок, возили шайбу, теряли ее. Мы не работали, думали, что играем с командой, которая развалится, но в этой лиге нужно уважать любого соперника. Для меня это очень серьезный момент. У нас не получилось — и с этого началось. Игра состоит из 60 минут, которые нужно провести достойно.