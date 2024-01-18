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00:21 (мск), источник: Sport24

Квартальнов: «Динамо» ждало, что «Куньлунь» развалится. Думали, что мы очень серьезные мастера, но это не так"

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал домашнее поражение от «Куньлуня» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Динамо Мн
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Источник: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

"Было хорошее начало, но та пятиминутка в большинстве должна была приблизить нас к победе, а получилось так, что перевернула игру в поражение. Сыграли вальяжно, ощущение, будто очень серьезные мастера, но мы не такие, нам нужно многому учиться. Всего один бросок, возили шайбу, теряли ее. Мы не работали, думали, что играем с командой, которая развалится, но в этой лиге нужно уважать любого соперника. Для меня это очень серьезный момент. У нас не получилось — и с этого началось. Игра состоит из 60 минут, которые нужно провести достойно.

Возвращение в состав Владислава Кодолы и Ника Меркли? Это наши опытные игроки, мы должны давать им играть, но я недоволен всей командой. В третьем периоде перешли на игру в три звена, но ничего не сработало", — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.

Динамо Мн
2:5
2:1, 0:1, 0:3
Куньлунь РС
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